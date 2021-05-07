"Бидло не дає відпочити": київська студентка через Басту вилаяла українців

Київська студентка через Басту назвала українців бидлом / скріншот з відео

Київська студентка Анастасія в зневажливому і зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014-му і недавньому скандальному приїзді до Києва російського репера Басти (справжнє ім'я - Василь Вакуленко). Дівчина виклала на свою сторінку в Instagram короткий відеоролик, в якому рясно і багато лаялася.

"ДО РЕЧІ, поки не пішла на пляж, хотіла висловитися щодо новинних подій, пов'язаних з одним з моїх улюблених виконавців, який приїхав до Києва. І я читаю в новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим – наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, в закладах якихось. Якесь наше бидло українське . Вгамуйтеся, бл*дь. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, бл*дь, не означає. Він (Крим – головред) вже не наш. Змиріться вже, бл*дь. Про*бали", - сказала Анастасія.

Крім того, Анастасія вважає, що в Україні немає якісної музики, а закордонні артисти нібито не хочуть гастролювати в країні

"Кого нам Слухати? Наше українське ла*но Слухати? Я не виводжу, у мене вуха в'януть від цього ла*на. Alyona Alyona цю слухати? Кого слухати? У нас одиниці. Дикуни просто, немає слів", – підсумувала вона.

Є інформація, що дівчина навчається в КНУ імені Тараса Шевченка на заочному відділенні юридичного факультету.

Як повідомляє активіст Михайло Жернаков в Facebook, дівчина на відео - Анастасія, донька судді Печерського районного суду Києва Христини Константинової.

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