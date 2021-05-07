УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Бидло не дає відпочити": київська студентка через Басту вилаяла українців

7 травня 2021, 17:33

Як повідомляють в мережі, дівчина навчається в престижному виші в Києві на заочному відділенні юридичного факультету і нібито є дочкою судді.

ТП
Київська студентка через Басту назвала українців бидлом / скріншот з відео

Київська студентка Анастасія в зневажливому і зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014-му і недавньому скандальному приїзді до Києва російського репера Басти (справжнє ім'я - Василь Вакуленко). Дівчина виклала на свою сторінку в Instagram короткий відеоролик, в якому рясно і багато лаялася.

"ДО РЕЧІ, поки не пішла на пляж, хотіла висловитися щодо новинних подій, пов'язаних з одним з моїх улюблених виконавців, який приїхав до Києва. І я читаю в новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим – наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, в закладах якихось. Якесь наше бидло українське . Вгамуйтеся, бл*дь. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, бл*дь, не означає. Він (Крим – головред) вже не наш. Змиріться вже, бл*дь. Про*бали", - сказала Анастасія.

Крім того, Анастасія вважає, що в Україні немає якісної музики, а закордонні артисти нібито не хочуть гастролювати в країні

"Кого нам Слухати? Наше українське ла*но Слухати? Я не виводжу, у мене вуха в'януть від цього ла*на. Alyona Alyona цю слухати? Кого слухати? У нас одиниці. Дикуни просто, немає слів", – підсумувала вона.

Є інформація, що дівчина навчається в КНУ імені Тараса Шевченка на заочному відділенні юридичного факультету.

Як повідомляє активіст Михайло Жернаков в Facebook, дівчина на відео - Анастасія, донька судді Печерського районного суду Києва Христини Константинової.

читайте такожБаста оголосив себе українцем

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.
  • 31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.
  • 4 травня стало відомо, що Баста, який раніше кілька разів відвідував окупований РФ Крим, приїхав в Київ. Чим і спровокував великий скандал.
  • До слова, на 25 і 26 червня 2021 року концерти Басти заплановані в Києві в залі Stereo Plaza.

Баста Alyona Alyona новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікар назвала найнебезпечніший горіх для організмуЛікар назвала найнебезпечніший горіх для організму Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною"Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною" Лікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпекуЛікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпеку Шість речей, які гастроентерологи роблять кожен день для захисту кишечникаШість речей, які гастроентерологи роблять кожен день для захисту кишечника РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони УкраїниРФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України

Останні новини

17:17
Стало відомо про нові плани Росії щодо добудови газопроводу СП-2
16:42
У Росії на репетиції параду до 9 травня спалили танк Відео
16:39
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра і післязавтра: кому загрожує підла пастка Відео
16:37
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення Відео
16:27
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Відео
Реклама
16:14
У Держдумі зробили образливу заяву на адресу України і Зеленського Відео
16:13
В Україні кардинально зміниться погода 9 травня Відео
15:40
Зеленський прибув на Луганщину: для селфі з ним вишикувалася черга Фото Відео
15:37
Експерт розповів, чому відключення від SWIFT РФ стане для неї катастрофою
15:31
"До порнокар'єри готовий": новий імідж Олександра Усика викликав ажіотаж у Мережі
15:08
ЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії Відео
14:40
У поїзді Київ-Миколаїв пасажирів залило водою через дірявий дах Відео
14:10
Білий піджак - must have для весни-літа 2021: з чим носити Фото Відео
14:01
Питання ПДЧ України в НАТО: у Зеленського розкрили плани на саміт Альянсу Відео
13:56
Жодного "червоного" регіону: МОЗ оновило карантинні зони Відео
13:45
COVID-паспорти поки на паузі: в ЄС розповіли, коли ухвалять рішення Відео
13:14
У Путіна вибухнули заявою на адресу США через вимогу щодо Криму Відео
12:59
На Донбасі ЗСУ збили російський безпілотник Фото Відео
12:48
Путін публічно вдав, що Зеленського не існує Відео
12:31
У США зробили заяву про нову угоду з Росією щодо ядерної зброї Відео
Реклама
12:05
"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту Відео
12:05
Летальна зброя для України: Кравчук повідомив, хто протягнув Києву руку допомоги Відео
12:05
Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час Відео
11:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
11:10
Мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
10:54
Спека, дощі та бурі: синоптик по днях розписав погоду влітку в Україні Відео
10:24
"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення Відео
10:03
Розлучайтеся! Як змінилося ставлення українців до шлюбу Погляд
10:02
Штормове попередження в Києві: столицю накриє сильний вітер, прийдуть заморозки Відео
09:54
У Білому домі показали кулак Росії та пригрозили новими санкціями Відео
09:41
У Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмерті Відео
09:06
Дочка судді, яка назвала українців "бидлом", записала нове відеозвернення Відео
08:49
Україна отримала догану від США Погляд
08:16
Перед вихідними в Україні виявили ще майже 9 тис. хворих на COVID-19 Відео
08:08
Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде Відео
07:50
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
07:30
Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп Відео
07:15
Дочка Тіни Канделакі засвітила груди у відвертій фотосесії
06:54
У Росії через Україну може вибухнути катастрофа Погляд
06:33
Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Відео
Реклама
06:02
Ніч аль-Кадр 2021: традиції і що робити
05:33
Волонтер розповів, що робити з жителями ОРДЛО з паспортами РФ
05:05
Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації Відео
04:30
Візит Блінкена в Україну: експерт пояснив сигнал Вашингтона Путіну Відео
03:50
Дипломат розповів, чому Росії загрожує втрата СП-2 через Україну Відео
03:11
Експерт розкрив плани Росії з пошуку води для Криму в Азовському морі Відео
02:18
Українська чемпіонка світу з дзюдо похвалилася ідеальним тілом на інтимному фото
00:55
8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети Відео
00:19
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Відео
07 травня, п'ятниця
23:57
Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти