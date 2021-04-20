Хто переможе на Євробаченні в Роттердамі - назвали кращих претендентів

Дестіні / instagram.com/destinyofficial_x/

Напередодні початку найпопулярнішого музичного конкурсу в Європі, всіх цікавить, хто переможе на Євробаченні.

З'явився прогноз від букмекерів на результати Євробачення 2021, де вони чітко виділили лідерів серед країн-учасниць.

Мальта і учасниця Destiny з піснею Je Me Casse поки що лідирує в прогнозах, представивши зухвалу пісню про жінок.

Франція, Швецарія, Італія і Болгарія також потрапили в топ-5 найбільш прогнозованих переможців.

Destiny - Je Me Casse дивитися кліп:

Переможниця Дитячого Євробачення 2015 Дестіні Чукуньєрі повинна була поїхати на Євробачення 2020 з піснею All Of My Love, але конкурс скасували. Співачка придумала собі пісню нічим не гірше першої.

Дестіні Чукуньєре є дочкою колишнього футболіста Ндубісі Чукуньєре, який переїхав на Мальту з Нігерії. У неї є сестра Мелоді і брат Айзая.

До слова, пісня Дестіні для Євробачення набрала вже 40 тисяч лайків і 6,5 тисяч дизлайків від користувачів соцмереж.

Як відомо, Україну на Євробаченні 2021 представить група Go_A. Згідно з жеребкуванням, група с піснею Шум виступить в першому півфіналі.

Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.

Євробачення 2021 пройде в Нідерландах з глядачами в залі.