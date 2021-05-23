Курйоз на Євробаченні-2021: у соліста Måneskin після перемоги тріснули штани

Група Måneskin перемогла на Євробаченні 2021 / Фото Reuters

22 травня в Роттердамі пройшов фінал Євробачення 2021. Перемогу здобула Італія. Група Måneskin з піснею Zitti e buoni набрала рекордну кількість голосів.

Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування на Євробаченні 2021, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього лопнули штани на причинному місці. Відео з курйозним моментом опублікували в Twitter Євробачення.

Учасники групи над ситуацією лише посміялися. Сам Даміано не розгубився і навіть охоче позував фотографам, а потім і зовсім дорвав свої дизайнерські штани.

До слова, головний вокаліст гурту Måneskin Давид Даміано, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торки вийшли на сцену в схожих нарядах в стилі 70-х. Костюми для них створив італійський будинок моди Etro.

Фронтмен групи завершив образ сережками-кільцями і чокером на шиї. Також у всіх учасників був яскравий макіяж та масивне чорне взуття.

Як повідомляв Главред, Україна порвала зал своїм виступом на фіналі Євробачення 2021.

Як і писали фанати пісенного конкурсу в численних коментарях до пісні, виступ запалив зал і викликав бурхливі танці та прояв емоцій у всіх, хто був у ньому.

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