Леді Гага завагітніла після зґвалтування на роботі

Леді Гага / Reuters

Головна героїня фільму Зірка народилася співачка Леді Гага розповіла, як стала жертвою насильства в 19 років.

Як повідомляє Insider, вийшла нова серія документального проекту The Me You Can't See, який присвячений психологічному здоров'ю, де 35-річна Леді Гага зізналася, що в 19 років завагітніла після зґвалтування своїм продюсером.

Леді Гага почала будувати кар'єру в шоубізнесі рано, і вже в 19 років попалася до хтивого менеджера, який скористався робочими моментами.

Чоловік поставив її перед фактом: або вона роздягається, або він спалює всю її музику. Жах полягає в тому, що вона завагітніла, і чоловік тримав її під замком в студії ще кілька місяців.

Коли дівчина потрапила в лікарню через болі, її відправили до психіатра, а не до травматолога або хірурга.

"Я зрозуміла, що це був той самий біль, який я відчула, коли людина, яка мене зґвалтувала, викинула мене вагітною на розі біля будинку батьків, тому що я блювала і хворіла, тому що наді мною знущалися", - згадує співачка.

Пережите сексуальне насильство призвело до психотичної перерви. Багато років співачка відчувала постійний біль, про яку часто писали ЗМІ. Вже давно відомо, що для "лікування" болів вона приймала ванни з льодом.

Численні МРТ та обстеження не знаходили цьому причин, проте артистка переконана, що "тіло пам'ятає".

Нагадаємо, що у Франції йде розслідування справи проти знаменитого актора Жерара Депардьє, якого вже кілька років звинувачують у зґвалтуванні. Нещодавно, в розпорядження поліції потрапили неспростовні докази, які дозволили відкрити справу проти Депардьє.