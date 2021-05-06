Леся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином Меладзе

Леся Нікітюк / Instagram

Нещодавно співачки Оля Полякова і Ані Лорак заявили, що музичний продюсер Костянтин Меладзе пропонував їм просування в кар'єрі за інтим, чим спровокували секс-скандал навколо нього.

Через кілька днів після того, як свою заяву зробила Оля Полякова, ситуацію також прокоментувала телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк. У коментарі ведучому Євгену Таллеру вона розповіла, пропонували їй інтим, чи ні.

"Хотілося б приклеїтися до цього скандалу, і сказати, що за всю мою кар'єру мені ніхто нічого не пропонував", - жартома сказала вона в коментарі, який опублікували в Instagram.

Нагадаємо, Оля Полякова вирішила підтримати звинуваченнями на адресу Меладзе співачку Ані Лорак.

Раніше Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим за просування в кар'єрі. За її словами, коли він отримав відмову, то заборонив всім своїм знайомим спілкуватися зі співачкою.

Своє інтерв'ю співачка давала для россТВ ще до травневих свят.