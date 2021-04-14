Маколей Калкін вперше став батьком і розсекретив ім'я дитини

Кохана американського актора Бренда Сонг народила хлопцеві первістка.
Зірка Один вдома, який зараз відновив кар'єру актора, Маколей Калкін і його дівчина Бренда Сонг стали батьками ще тиждень тому, але поки тримали все в секреті.
Як повідомляє видання Esquire, у Калкіна і Сонг народився син, якого назвали Дакота.
Як розповіла пара журналу, Бренда народжувала 5 квітня о 13:10 в одній з клінік Лос-Анджелеса.
Дакота, перша дитина для обох акторів, названа на честь сестри Калкіна Дакоти, яка померла в 2008 році.
Як відомо, до того як зійтися, Бренда Сонг зустрічалася і навіть готова була вийти заміж за брата Майлі Сайруса тресту.
Маколей Калкін довго і важко переживав спад в акторській кар'єрі. До того, як він зійшовся з Брендою, його останні стосунки були з Мілою Куніс.
Знайомство Калкіна і Сонг сталося на зйомках фільму парубочий в Таїланді, але коли у них зав'язалися стосунки, їх тримали в секреті.
Про дитину Маколей заговорив ще в 2018 році, а наступні кілька років вони "багато працювали" над цим.