Маколей Калкін вперше став батьком і розсекретив ім'я дитини

Маколей Калкін / Getty Images

Зірка Один вдома, який зараз відновив кар'єру актора, Маколей Калкін і його дівчина Бренда Сонг стали батьками ще тиждень тому, але поки тримали все в секреті.

Як повідомляє видання Esquire, у Калкіна і Сонг народився син, якого назвали Дакота.

Як розповіла пара журналу, Бренда народжувала 5 квітня о 13:10 в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Дакота, перша дитина для обох акторів, названа на честь сестри Калкіна Дакоти, яка померла в 2008 році.

Як відомо, до того як зійтися, Бренда Сонг зустрічалася і навіть готова була вийти заміж за брата Майлі Сайруса тресту.

Маколей Калкін довго і важко переживав спад в акторській кар'єрі. До того, як він зійшовся з Брендою, його останні стосунки були з Мілою Куніс.

Знайомство Калкіна і Сонг сталося на зйомках фільму парубочий в Таїланді, але коли у них зав'язалися стосунки, їх тримали в секреті.

Про дитину Маколей заговорив ще в 2018 році, а наступні кілька років вони "багато працювали" над цим.