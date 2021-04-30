Maruv і Кіркоров зняли кліп Komilfo з медсестрами і психлікарнею

Кіркоров і Maruv / кадр з кліпу

Філіп Кіркоров до свого дня народження спробував колаборацію з Maruv, записавши кліп в її стилі творчості.

Новий відеоролик Komilfo вийшов на ютуб-каналі Кіркорова. За сюжетом, він був вкрадений і потрапляє в психлікарню, куди співака привозить сама Maruv в ролі "сестри Ретчед".

Кіркорова оточують дивні особистості, його садять в "безпечну кімнату" в гамівній сорочці, а поки він там, героїня Maruv робить комусь пластичну операцію, перетворюючи на двійника Кіркорова.

"Наш новий кліп Комільфо зведе вас з розуму! Баланс між крайнощами - мій стиль життя. Але такої підстави від підступної Maruv я не очікував... та ще й у свій день народження!",- розповів Кіркоров про свій кліп.

У ньому проскакують елементи типової для Maruv музики, а також герої і героїні з її кліпів.

За пару годин після прем'єри кліп набрав трохи більше 25 тисяч переглядів. Користувачі Мережі відзначили, що пісня не на вищому рівні.

"Пісня далеко не хіт , а кліп досить цікавий, зараз кругом суцільні психи, актуально. Марув як завжди", "Десь в дурці плаче справжній Філіп, браво", "МАРУВ як завжди неймовірна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що українська співачка зняла Позитива в ліжку і поцілувалася з ним у кліпі.