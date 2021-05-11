Мати відомої української співачки потрапила в ДТП

Мати Камалії потрапила в ДТП / Фото: скрін відео Youtube

Мама української поп-співачки Камалії Захур потрапила у ДТП у Голосіївському районі Києва. Як повідомляє пресслужба співачки, жінка не постраждала, чого не можна сказати про її автомобіль.

За словами жінки, провина лежить на молодій дівчині, яка" підрізала її автомобіль на швидкості", у результаті чого сталася аварія. Більш того, додала "зоряна мама", незнайомка втратила самоконтроль та нібито стала перекладати свою провину.

"Водій була не одна, із хлопцем, дуже істерила, - розповіла мати знаменитості. - Вони мене звинуватили в тому, що я в них в'їхала, хоча очевидно, що це вони підрізали мене".

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Винуватця ДТП належить назвати поліцейським. За словами жінки, вона вже звернулася до страхових агентів і готується до суду. Що ж стосується співачки, Камалія поки що ніяк не коментувала цю подію.