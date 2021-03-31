Меган Маркл відмовилася лягати в лікарню для других пологів

Меган Маркл, принц Гаррі / Reuters

Меган Маркл вагітна другою дитиною. 14 лютого Меган і Гаррі оголосили, що вдруге стануть батьками. Це вийшло після викидня, про який розповіла сама Меган.

Як повідомляє видання Page Six з посиланням на свої джерела, Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися народжувати свою дочку в пологовому будинку, і розраховують на домашні пологи.

"План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі вдома. Але врешті-решт лікарі порадили їй лягти в лікарню. Все, що тоді турбувало жінку - безпечні пологи і благополуччя Арчі. Але зараз у неї є прекрасний будинок в Каліфорнії. Це прекрасне місце, щоб народити дівчинку", - повідомляє анонімне джерело видання.

Як виявилося, Арчі Меган Маркл і принц Гаррі також планували народжувати вдома. Однак малюк не народився в запланований строк, тому кохану принца відвезли в лікарню в Лондоні, де під наглядом лікарів відбулися пологи.