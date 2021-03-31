Меган Маркл відмовилася лягати в лікарню для других пологів

Дружина британського принца у вигнанні Меган Маркл вагітна другою дитиною, і вона відмовляється народжувати в пологовому будинку.
Меган Маркл вагітна другою дитиною. 14 лютого Меган і Гаррі оголосили, що вдруге стануть батьками. Це вийшло після викидня, про який розповіла сама Меган.
Як повідомляє видання Page Six з посиланням на свої джерела, Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися народжувати свою дочку в пологовому будинку, і розраховують на домашні пологи.
"План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі вдома. Але врешті-решт лікарі порадили їй лягти в лікарню. Все, що тоді турбувало жінку - безпечні пологи і благополуччя Арчі. Але зараз у неї є прекрасний будинок в Каліфорнії. Це прекрасне місце, щоб народити дівчинку", - повідомляє анонімне джерело видання.
Як виявилося, Арчі Меган Маркл і принц Гаррі також планували народжувати вдома. Однак малюк не народився в запланований строк, тому кохану принца відвезли в лікарню в Лондоні, де під наглядом лікарів відбулися пологи.
- Нагадаємо, що пара живе в особняку за 14,5 мільйонів доларів в США, який вони купили в 2020 році. Про всяк випадок, поруч є і лікарня Cottage Hospital, якою Меган сподівається не скористатися.
- Нещодавно в Мережі вирував скандал через сварку між Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Меган в інтерв'ю розповіла, що всупереч чуткам, під час життя в палаці, Кейт Міддлтон довела її до сліз, а не навпаки, як повідомлялося в ЗМІ.
- Відповідь Кейт Міддлтон не змусила себе чекати - дружина спадкоємця престолу Великобританії відчула себе ображеною цим зізнанням.
- Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.
- Королева Єлизавета офіційно відреагувала на інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.
- У скандал втрутилася дружина Барака Обами Мішель, яка також висловила свою думку з приводу "розборок" всередині королівської сім'ї Великобританії.