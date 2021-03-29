Міністр культури Білорусі висловився про дискваліфікацію з Євробачення

У Білорусі обурені тим, що країну дискваліфікували за спробу відправити на конкурс групу Галаси ЗМеста.
У Білорусі висловилися з приводу рішення EBU дискваліфікувати країну з Євробачення 2021 за політизовані пісні гурту Галаси ЗМеста.
У березні 2021 EBU змусила видалити з ютуба першу пісню, зазначивши, що там відображенно політичні мотиви.
Після цього Галаси ЗМеста представили ще дві пісні, при цьому не заперечуючи, що вони також політизовані.
Але організатори музичного конкурсу у відповідь просто дискваліфікували учасника, оскільки нова пісня також порушує правила конкурсу, які гарантують, що він "не використовується в чиїхось інтересах і не дискредитується".
Як повідомляє РИА Новости, міністр культури Республіки Білорусь Анатолій Маркевич у відповідь звинуватив Євробачення в підміні понятть.
"Ви знаєте, я б не став переживати з цього приводу. Подолаємо ми дані труднощі, безглуздості, які виникли, тому що, на мій погляд, особливо в останні роки конкурс "Євробачення" став дещо підміняти загальнолюдські поняття", - заявив він в ефірі білоруського каналу ОНТ.
Нагадаємо, що лідер групи Галаси ЗМеста заявив, що не розуміє слово "політизованість", і зазначив, що нові пісні, відправлені EBU можуть бути написані в тому ж дусі, що і перша.
Як відомо, група Галаси ЗМеста з'явилася восени 2020 року як відповідь на протести в Білорусі проти результатів виборів президента, за якими переміг Олександр Лукашенко.
Група виконує іронічні і уїдливі пісні про учасників протестів в Білорусі і проти опозиції Лукашенка.
Україну на Євробаченні 2021 представить група Go_A. Згідно з жеребкуванням, група с піснею Шум виступить в першому півфіналі.
Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.