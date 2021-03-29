Міністр культури Білорусі висловився про дискваліфікацію з Євробачення

Євробачення 2021 / EBU

У Білорусі висловилися з приводу рішення EBU дискваліфікувати країну з Євробачення 2021 за політизовані пісні гурту Галаси ЗМеста.

У березні 2021 EBU змусила видалити з ютуба першу пісню, зазначивши, що там відображенно політичні мотиви.

Після цього Галаси ЗМеста представили ще дві пісні, при цьому не заперечуючи, що вони також політизовані.

Але організатори музичного конкурсу у відповідь просто дискваліфікували учасника, оскільки нова пісня також порушує правила конкурсу, які гарантують, що він "не використовується в чиїхось інтересах і не дискредитується".

Як повідомляє РИА Новости, міністр культури Республіки Білорусь Анатолій Маркевич у відповідь звинуватив Євробачення в підміні понятть.

"Ви знаєте, я б не став переживати з цього приводу. Подолаємо ми дані труднощі, безглуздості, які виникли, тому що, на мій погляд, особливо в останні роки конкурс "Євробачення" став дещо підміняти загальнолюдські поняття", - заявив він в ефірі білоруського каналу ОНТ.