Мінкульт вніс скандального Моргенштерна в чорний список

Для всіх українських фанатів скандального російського репера Моргенштерна сумні новини - тепер він офіційно в чорному списку Міністерства культури.
Скандально відомого росіянина-репера Моргенштерна (справжнє ім'я ‒ Алішер Валєєв), Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
Валєєв Алішер Тагирович значиться у версії списку від 24 квітня 2021 року під номером 25.
Концерти росіянина в Україні раніше афішував сервіс з продажу квитків Kontramarka. Повідомлялося, що Моргенштерн дасть кілька концертів у Києві, Харкові та Запоріжжі на початку червня.
Валєєв поповнив список з 181 особи, в якому, зокрема Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Микита Михалков, Михайло Пореченков і так далі.
Згідно із законодавством, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складають на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Ще в серпні 2015 року Міністерство культури України оприлюднило горезвісний чорний список діячів культури, в першу чергу - з РФ, які створюють загрозу національній безпеці.
- Лише за січень 2021 року туди додали російських артисток / співачок Олену Апіну та Юлію Глібову, співачку Ольгу Кормухіну; співаків Дениса Клявера і Марка Тішмана.
- З 11 лютого 2021 року в ньому перебувають п'ять солістів вокального колективу Хор Турецького ‒ Олексій Александров, Павло Бердников, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнєцов, актор Роман Курцин і актриса Євгенія Лапова.
- У квітні 2021 року в чорний список додали Брендона Стоуна (справжнє ім'я-Бесаріон Шпетішвілі), який співпрацював з безліччю представників української естради (в тому числі з Тіною Кароль і Ані Лорак).