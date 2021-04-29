Мінкульт вніс скандального Моргенштерна в чорний список

Моргенштерн / Instagram

Скандально відомого росіянина-репера Моргенштерна (справжнє ім'я ‒ Алішер Валєєв), Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Валєєв Алішер Тагирович значиться у версії списку від 24 квітня 2021 року під номером 25.

Концерти росіянина в Україні раніше афішував сервіс з продажу квитків Kontramarka. Повідомлялося, що Моргенштерн дасть кілька концертів у Києві, Харкові та Запоріжжі на початку червня.

Валєєв поповнив список з 181 особи, в якому, зокрема Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Микита Михалков, Михайло Пореченков і так далі.

Згідно із законодавством, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складають на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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