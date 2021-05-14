Мішель Андраде переклала пісню Echale українською мовою

Мішель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Українсько-болівійська співачка Мішель Андраде вразила своїх шанувальників роботою над популярним кліпом Echale.

Співачка продюсерської групи Mozgi Entertainment, випустила нову версію своєї популярної пісні.

"Після великої кількості ваших запитань: а чи буде пісня українською? Ми точно вирішили, що їй бути! Коли переводиш пісню на іншу мову, важливо зберегти її початковий вайб і при цьому додати абсолютно нових фарб. І в Echale нам з Потапом це вдалося! Українська версія просякнута закоханістю. Хочеться літати, мріяти, танцювати і любити як вперше і востаннє! Рада, що з сьогоднішнього дня ви зможете скачати, послухати пісню і відчути кожне її слово!",- пояснила Андраде

Поки що з'явилася тільки аудіоверсія пісні, до цього вона публікувала Lyric-video оригіналу. Так що, яким буде кліп поки що невідомо.

Примітно, що оригінальний трек Echale набрав понад 480 тисяч переглядів на сторінці співачки на Ютубі.