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Моргенштерн висловився з приводу потрапляння в чорний список в Україні

29 квітня 2021, 18:45

Російський репер Моргенштерн відреагував на те, що він став "нев'їзним" в Україну на найближчі роки.

Моргенштерн
Моргенштерн / Instagram

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило Моргенштерна загрозою національній безпеці, і внесло в "Чорний список" російських артистів.

Список складається на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Моргенштерн на минулому концерті в Одесі висловлювався про події в місті в травні, коли загинули українці. Крім того, напередодні нового концерту в Україні, планував гастролі в Криму.

Репер відреагував на оновлення списку в своєму Instаgram.

"Хтось думає, що я загроза для вашої нації. Україно, я вас обожнюю! Завжди і скрізь про це говорив і буду говорити. Найбожевільніші фанати і найсексуальніші с..ки. Сподіваюся, важливі дядьки в костюмах одумаються, і ми з вами роз...мо стадіон. На... політику, ми з вами брати!", - написав він.

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Необхідно зазначити, що на 3 червня цього року в Києві був запланований концерт Моргенштерна в Палаці Спорту, тому поки залишається невідомим, чи відбудеться він.

Валєєв Алішер Тагирович під псевдонімом Моргенштерн потрапив до чорного списку України в 180 іншими артистами, серед яких Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Микита Михалков, Михайло Пореченков та інші.

новини шоу бізнесу Моргенштерн
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