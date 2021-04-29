Моргенштерн висловився з приводу потрапляння в чорний список в Україні

Моргенштерн / Instagram

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило Моргенштерна загрозою національній безпеці, і внесло в "Чорний список" російських артистів.

Список складається на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Моргенштерн на минулому концерті в Одесі висловлювався про події в місті в травні, коли загинули українці. Крім того, напередодні нового концерту в Україні, планував гастролі в Криму.

Репер відреагував на оновлення списку в своєму Instаgram.

"Хтось думає, що я загроза для вашої нації. Україно, я вас обожнюю! Завжди і скрізь про це говорив і буду говорити. Найбожевільніші фанати і найсексуальніші с..ки. Сподіваюся, важливі дядьки в костюмах одумаються, і ми з вами роз...мо стадіон. На... політику, ми з вами брати!", - написав він.

Необхідно зазначити, що на 3 червня цього року в Києві був запланований концерт Моргенштерна в Палаці Спорту, тому поки залишається невідомим, чи відбудеться він.

Валєєв Алішер Тагирович під псевдонімом Моргенштерн потрапив до чорного списку України в 180 іншими артистами, серед яких Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Микита Михалков, Михайло Пореченков та інші.