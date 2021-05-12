З'явилася нова інформація про "лавсторі" Дана Балана і Тіни Кароль

Тіна Кароль і Дан Балан / 1+1

Креативний продюсер 1+1 Володимир Завадюк прокоментував стосунки тренерів проекту Голос країни Тіни Кароль і Дана Балана.

Як відомо, з приходом Дана багатьом шанувальникам здалося, що між ними з Тіною "проскочила іскра", що стало приводом їх "шипперити", тобто придумувати їм роман. Так з'явилися навіть фанати ДанТіни - які вірили у відносини між виконавцями.

Глава великих телевізійних проектів 1+1 прокоментував реальну ситуацію і спростував помилкові інтерпретації своїх висловлювань.

"Судячи з усього, слова для мого виступу були обрані не дуже вдало, що спричинило неабияку кількість помилкових інтерпретацій. Перш за все, я висловив свою особисту думку і бачення як продюсера. У наших шоу важливе-душа і наявність" хімії " між тренерами. У тому і є завдання продюсера, щоб вчасно це помітити і показати", - пояснив він у Instagram.

Чоловік додав, що став свідком романтичної історії, яка розгорталася на його очах під час зйомок шоу Голос країни і на екранах багатомільйонної аудиторії телеглядачів. Він не раз помічав симпатію між артистами.читайте такожТіна Кароль відповіла на особисте запитання про чоловіків і стосунки

"Зі свого боку хочу вибачитися перед Тіною і Даном, і їх прихильниками, яких могла образити помилкова інтерпретація мого висловлювання. І подякувати Дана Балана за нерв, який він приніс в "Голос". А Тіні Кароль за багаторічну співпрацю, яка дозволила створити багато успішного контенту. Упевнений, ще багато попереду", - вибачився він.

Також Володимир Завадюк подякував глядачам за любов і підтримку проектів, і пообіцяв сюрпризи в нових сезонах.

Нагадаємо, що у фіналі шоу Голос країни Тіна Кароль оголосила про вихід з проекту і запропонувала замінити себе Юлією Саніною.

До цього в інтерв'ю Тіна Кароль розповідала, що був період, коли вона хотіла закінчити кар'єру співачки.

Дан Балан вперше прийшов на шоу Голос країни в 2019 році і його підопічний виграв проект.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1 + 1 video.