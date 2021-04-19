На Atlas Weekend 2021 змінили склад учасників

Atlas Weekend 2021 / прес-служба

Поки в світі залишається тенденція до закритих кордонів і карантинних заходів через коронавірус. У 2020 році фестиваль Atlas Weekend був перенесений через те, що в Україні підвищився рівень захворюваності на коронавірус, а в 2021 році організатори відразу попередили про те, що музиканти із західних країн не приїдуть на фестиваль.

Як повідомляє прес-служба, через закриті кордони і карантин у світі, більшість західних артистів не зможуть цього року прилетіти в Україну. І організатори прийняли найбільш вдале рішення в даних Умовах. Всі виступи іноземних артистів перенесли на 2022, а влітку 2021 влаштували локальне музичне свято.

"Ми зберігаємо дати проведення в другий тиждень липня і локацію на ВДНГ, а також додаємо 1 безкоштовний день в понеділок. Зараз ми розробляємо план безпечної та атмосферної зустрічі, формуємо новий лайнап, ведемо переговори з українськими та СНД артистами, плануємо територію і квиткові квоти з урахуванням карантинних вимог", - поділився планами Дмитро Сидоренко, засновник і генеральний директор фестивалю Atlas Weekend. Він пообіцяв ексклюзивні виступ, інтерактив і багато приємних сюрпризів тим, хто прийде на фестиваль.

Atlas Weekend 2021 / прес-служба

Всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend в 2022 році. А також, за вигідними умовами, можна буде обміняти свої квитки і відвідати фестиваль в 2021 році, або ж повернути гроші. Деталі організатори оголосять найближчим часом.

"Ситуація змінюється мало не щодня і нам треба зібрати всю інформацію воєдино і вийти до вас з рішеннями, - зазначає Дмитро Сидоренко.

Він зазначив, що команда займається питаннями з квитками на майбутні заходи, способом їх обміну та повернення.

Нагадаємо, що Євробачення 2021 пройде з глядачами. У 2020 році Євробачення було скасовано.