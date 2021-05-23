На Євробаченні 2021 розгорівся "кокаїновий скандал": що відомо

Давид Даміано спростував підозри у вживанні наркотиків / Фото Reuters

Вокаліста італійської рок-групи Måneskin, яка стала переможницею конкурсу Євробачення 2021, запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу.

Кадри, на яких Давид Даміано підозріло нахилив голову до столу і нібито щось нюхав, облетіли Мережу. Шанувальники інших музикантів одразу ж запідозрили фронтмена Måneskin у вживанні наркотиків і зажадали дискваліфікувати італійців.

Пізніше на пресконференції журналіст запитав вокаліста, що ж він робив насправді. У відповідь той пояснив, що дивився на розбите скло.

"Томас, це був Томас. Він практично розбив склянку. Я не вживаю наркотики, будь ласка, хлопці. Жодного кокаїну. Не кажіть так", - сказав Давид.

Як повідомляв Главред, вокаліст групи Måneskin потрапив в курйозну ситуацію на Євробаченні.

Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього лопнули штани,.

До слова, українці стали зірками конкурсу Євробачення 2021 без курйозів і скандалів - гурт Go-A порвав зал своїм виступом.