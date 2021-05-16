На Євробаченні 2021 стався спалах коронавірусу

Хто пропустив відкриття Євробачення / Eurovision

У неділю, 16 травня, відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2021, який цього року проходить у Роттердамі, Нідерланди.

Всі учасники відкриття Євробачення 2021 за день до події пройшли тест на коронавірус.

Як виявилося, деякі делегації отримали позитивний результат, тому у відкритті Євробачення не взяли участь. Таких країн всього чотири, йдеться в повідомленні на офіційному сайті конкурсу.

Відзначається, що всі команди, де є хворі учасники, тепер будуть пересуватися на власному транспорті для безпеки інших людей.

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"В якості запобіжного заходу делегації з Румунії та Мальти тепер не братимуть участь у заході, після двох раніше повідомлених позитивних тестів на COVID-19 серед інших делегацій, які проживали в тому ж готелі – Ісландії та Польщі", – йдеться в повідомленні.

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Дивіться відкриття Євробачення 2021

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