На Євробаченні 2021 стався спалах коронавірусу

Чотири країни пропустили відкриття Євробачення через коронавірус.
У неділю, 16 травня, відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2021, який цього року проходить у Роттердамі, Нідерланди.
Всі учасники відкриття Євробачення 2021 за день до події пройшли тест на коронавірус.
Як виявилося, деякі делегації отримали позитивний результат, тому у відкритті Євробачення не взяли участь. Таких країн всього чотири, йдеться в повідомленні на офіційному сайті конкурсу.
Відзначається, що всі команди, де є хворі учасники, тепер будуть пересуватися на власному транспорті для безпеки інших людей.
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"В якості запобіжного заходу делегації з Румунії та Мальти тепер не братимуть участь у заході, після двох раніше повідомлених позитивних тестів на COVID-19 серед інших делегацій, які проживали в тому ж готелі – Ісландії та Польщі", – йдеться в повідомленні.
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Дивіться відкриття Євробачення 2021
Євробачення 2021 - про що раніше повідомляв Главред:
- У Роттердамі виключили варіант проводити Євробачення-2021 у традиційному форматі. Швидше за все, організатори зупиняться на варіанті без глядачів у залі і з дотриманням соціальної дистанції між конкурсантами.
- Україну на Євробаченні 2021 представить група GoA. Згідно з жеребкуванням, група с піснею Шум виступить в першому півфіналі.
- Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.