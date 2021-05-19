Надя Дорофєєва розповіла про "святу свекруху" і жарти про господарство

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / instagram.com/vladimirdantes/

Українська співачка Надя Дорофєєва живе з артистом Володимиром Дантесом в приватному будинку під Києвом. Як розповідав артист, восени 2020 року Дантес перевіз свою маму з Харкова до Києва - ближче до себе. Зараз вона живе, фактично в 5 хвилинах їзди від сина.

Надя Дорофєєва в коментарі шоу Зоряний шлях, розповіла, як вона ладнає зі свекрухою. Артистку Надю Дорофєєву зі свекрухою поділяють всього п'ять хвилин на автомобілі, проте в гості жінка заходить рідко.

Співачка запевнила, що її свекруха - занадто тактовна і мила. Вона так не хоче зайвий раз турбувати зіркове подружжя, що невістка сама запрошує її в гості. На це мама Дантеса відповідає: "добре, заїду".

З боку свекрухи всупереч стереотипам жодного разу не було ніякого докору. "Вона свята свекруха, навіть з перебором в інший бік - не подзвонить зайвий раз, не хоче відволікати. Вона супер тактовна", - розповіла Надя Дорофєєва.

Володимир Дантес з мамою / instagram.com/vladimirdantes/

Мама Володимира Дантеса не скаржиться і на те, яка невістка господиня. За словами Дорофєєвої, у жінки відмінне почуття гумору, тому вона лише "смішно підколює" її на рахунок того, що дівчина не готує своєму чоловікові.

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва оголилася і розповіла про свої комплекси.

Після цього Дорофєєва продемонструвала, яких комплексів у неї все ж немає, і показала трусики на відвертому фото.