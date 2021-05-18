Наомі Кемпбелл стала мамою і показала миле фото своєї дитини

Наомі Кемпбелл / Reuters

Знаменита модель Наомі Кемпбелл оголосила про появу у неї дитини. 49-річна селебріті ніколи не була одружена і з 2019 року не була помічена в тривалих відносинах. Проте 18 травня після закінчення масового локдауну через коронавірус у світі вона стала мамою.

В Instagram Наомі показала крихітні ніжки дитини і написала зворушливий пост. Однак, вона так і не пояснила, чи народила вона сама, чи провела усиновлення, чи скористалася послугами сурогатної матері.

"Прекрасне маленьке благословення вибрало мене в якості її матері, Так велика честь мати цю ніжну душу в моєму житті, що немає слів, щоб описати зв'язок на все життя, який я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові", - розповіла вона.

У своєму пості про дитину Наомі згадала свою матір Валері - шикарна селебріті в свої 67 виглядає не менш приголомшливо, ніж дочка. Тепер же Валері, виходить, стала бабусею.

Всі друзі і подруги Наомі почали вітати її, і називати вагітність "Божим благословенням", а також вітати зі "вступом в клуб".

Шанувальники Кемпбелл написали тисячі слів привітань, а фото крихітної дочки набрало 263 тисячі лайків менш, ніж за годину.

Наомі Кемпбелл - особисте життя

Кемпбелл, яка ніколи не зустрічалася зі своїм біологічним батьком, вважає таким французького модельєра Аззедіна Алайю, з яким вона познайомилася в 16 років.

У 1993 році вона заручилася з басистом групи U2, Адамом Клейтоном. У 1995 році у неї був роман з Леонардо Ді Капріо.

Після ряду відносин із зіркою Формули 1 а також акторами Голлівуду, в 2019 році модель зустрічалася з Ліамом Пейном і Скептою.

Нагадаємо, що американська співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж за свого бойфренда-торговця нерухомістю.