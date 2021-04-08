Настя Каменських показала, як потрапила до лікарні

Настя Каменських / кадр з блогу

Настя Каменських 29 березня анонсувала нове реаліті шоу, в якому, за її словами був записаний відпочинок в Мексиці з подругами і мамою.

Каменських нарешті випустила перший випуск свого шоу, в якому розповіла про причини запуску проекту, а також про те, як "воювала" з близькими для виконання планів.

Спочатку вона вставила у випуск відео з лікарні - коли вона потрапила туди після того, як мало не знепритомніла у березні.

"Ось, я лежу під крапельницею. Лікар сказав, що це панічна атака - дуже багато всього сталося з Нового року", - каже Настя.

Вона зібрала своїх подруг і маму, і попередила, що через добу вони їдуть - відразу після її концерту.

А ось Потапа було умовити не так просто - він був трохи здивований, що кохана не сказала про плани, а попередила буквально перед від'їздом.читайте такожМандруй Україною з Дмитром Комаровим-нове шоу виходить на 1+1

"Я вирушила разом з коханою мамою Лідою і моєю найкращою подругою Анею Андрійчук в Мексику, на колективний ретрит. Кожна з нас зважилася на цю поїздку, щоб відновитися після важких подій і переживань, відпустити минулі невдачі. Наповнити себе енергією, знайти новий баланс, який допоможе нам повернутися додому з новими силами", - пояснила Каменських.

Співачка багато разів підкреслила, що перезавантаження не буде повним, якщо це все зробити спонтанно, і не відкладаючи - тому вона заздалегідь купила квитки для подруг і мами.

Після перших годин виходу із зони комфорту, Настя і подруги звикли до камер, і намагалися максимально записувати все, що з ними відбувається.

У першому випуску Настя пообіцяла, що після виходу випусків вона буде спілкуватися з шанувальниками.

Каменських підкреслила, що Попап зрозуміє її вчинок і зізналася, що дуже сумує за коханим чоловіком.

Настя Каменських реаліті шоу випуск 1 08-04-2021

Настя Каменських поки не уточнила, як часто виходитимуть частини її реаліті, і скільки там серій.

Нагадаємо, в січні у Насті Каменських помер тато.

За словами співачки, вона важко переживала лютий і березень, через навантаження, роботу і сімейну трагедію.