Настя Каменських запускає своє реаліті-шоу

Настя Каменських / Instagram

Після прем'єри кліпу Дівчатка рулять Настя Каменських несподівано задумалася про нові проекти, і вирішила запустити реаліті-шоу власного виробництва.

Каменських зазначила, що на це рішення вплинула відпустка з перезавантаженням. Вона підкреслила, що минулий рік був для неї дуже насиченим і вкрай складним. Але після відпустки з мамою Лідією і подругою Ганною Завгородньою їй в голову і прийшли нові ідеї.

"Нещодавно я задумалася про те, яким для мене був минулий рік. Для всіх нас і особисто для мене він виявився дуже складним. Стільки подій, стільки нових непростих завдань. Стільки труднощів і втрат.

Тримати в собі все це стало занадто важко. І я зрозуміла, що потрібно щось міняти. Кардинально змінити обстановку і перезавантажитися. І я хочу зробити це разом з вами!",- обіцяє Настя.

Вона придумала реаліті замість або під час її традиційних блогів. І нарекла його співачка "Двчатка рулять".

"Я запускаю власне реаліті "Дівчатка рулять", де покажу, як проходить наше з дівчатками перезавантаження. Перша серія вийде вже зовсім скоро! Дуже хочу показати вам її, адже я сама не очікувала, що вийде настільки цікаво!",- заінтригувала Настя.

Більше подробиць або дату вона поки що не розкривала, але такими темами зацікавила шанувальників - в коментарях дуже багато питань по новому формату.

Настя Каменских Девочки рулят - дивитися кліп:

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