Настя Каменських запускає своє реаліті-шоу

Українська співачка Настя Каменських анонсувала реаліті шоу власного виробництва, яке точно вразить її фанатів.
Після прем'єри кліпу Дівчатка рулять Настя Каменських несподівано задумалася про нові проекти, і вирішила запустити реаліті-шоу власного виробництва.
Каменських зазначила, що на це рішення вплинула відпустка з перезавантаженням. Вона підкреслила, що минулий рік був для неї дуже насиченим і вкрай складним. Але після відпустки з мамою Лідією і подругою Ганною Завгородньою їй в голову і прийшли нові ідеї.
"Нещодавно я задумалася про те, яким для мене був минулий рік. Для всіх нас і особисто для мене він виявився дуже складним. Стільки подій, стільки нових непростих завдань. Стільки труднощів і втрат.
Тримати в собі все це стало занадто важко. І я зрозуміла, що потрібно щось міняти. Кардинально змінити обстановку і перезавантажитися. І я хочу зробити це разом з вами!",- обіцяє Настя.
Вона придумала реаліті замість або під час її традиційних блогів. І нарекла його співачка "Двчатка рулять".
"Я запускаю власне реаліті "Дівчатка рулять", де покажу, як проходить наше з дівчатками перезавантаження. Перша серія вийде вже зовсім скоро! Дуже хочу показати вам її, адже я сама не очікувала, що вийде настільки цікаво!",- заінтригувала Настя.
Більше подробиць або дату вона поки що не розкривала, але такими темами зацікавила шанувальників - в коментарях дуже багато питань по новому формату.
Настя Каменских Девочки рулят - дивитися кліп:
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