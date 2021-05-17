Назвали ім'я переможниці конкурсу Міс Всесвіт 2020

Андреа Мезе / instagram.com/andreamezamx/

У ніч на 17 травня пройшов фінал конкурсу краси Міс Всесвіт 2020, де Україну представляла модель Єлизавета Ястремська.

Після декількох тижнів підготовки і показів нарешті пройшли фінальні випробування і дефіле, і дівчата вже були готові до оголошення результатів.

Перше місце в цьому році отримала мексиканка Андреа Мезе.

Переможниця Андреа Меза є програмістом за освітою, а також візажистом і активісткою, що займається правами жінок.

Вона стала третьою представницею своєї країни, яка перемогла на Міс Всесвіт за всю історію конкурсу. Раніше Мексика займала перше місце в 1991 і 2010 роках.

Міс Всесвіт 2020 - яке місце посіла Україна

Представниця України на конкурсі краси Міс Всесвіт, Єлизавета Ястремська зачарувала глядачів і журі своєю красою, а також примудрилася Показати всі свої таланти на різних етапах підготовки до фіналу. Українка здобула місце серед 21 найкращих конкурсанток.

Андреа Мезе / screenshot

Серед лідерів також Бразилія, Індія, Перу і Домініканська Республіка.