Назвали ім'я переможця 11 сезону шоу Голос країни 2021

Голос країни 2021 / 1+1

Фінал шоу Голос карїни 2021 пройшов на каналі 1+1 25 квітня, і закінчився вночі 26 квітня. В останньому випуску за перемогу змагалися четверо учасників - Юлія Тимочко, Сергій Лазановський, Тьома Паучек і Сергій Нейчев.

На шоу змінили деякі подробиці проведення фіналу і голосування.

Учасники співали по три пісні в трьох етапах. Протягом кожного етапу проходило голосування, в результаті якого той, хто отримав найменше балів, залишав шоу.

У першому етапі учасники виконували нові пісні. Сергій Нейчев заспівав My Heart Will Go On, Юлія Тимочко - Вільна Тіни Кароль і Юлії Саніної, Тьома Паучек - Там, де нас нема, а Сергій Лазановський заспівав пісню Люди.

Після першого етапу Голос країни покинув підопічний Олега Винника Сергій Нейчев.

На другому етапі Надя Дорофєєва і Сергій Лазановський заспівав пісню Два кольори, Діма Монатік и Тьома Паучек заспівали пісню Ти ж мене підманула, а Тіна Кароль і Юлія Тимочко виконали пісню Балада про Мальви.

Тьома Паучек покинув шоу Голос країни після другого етапу.

В суперфіналі зійшлися в протистоянні Сергій Лазановський та Юлія Тимочко.

У фіналі переміг Сергій Лазановський.

Голос країни 2021 - фінал дивитися 25-04-2021: промо

