Назвали ім'я переможця 11 сезону шоу Голос країни 2021

Після трьох етапів суперфіналу шоу Голос 11, ведучі назвали результати голосування глядачів і переможця проекту в 2021 році.
Фінал шоу Голос карїни 2021 пройшов на каналі 1+1 25 квітня, і закінчився вночі 26 квітня. В останньому випуску за перемогу змагалися четверо учасників - Юлія Тимочко, Сергій Лазановський, Тьома Паучек і Сергій Нейчев.
На шоу змінили деякі подробиці проведення фіналу і голосування.
Учасники співали по три пісні в трьох етапах. Протягом кожного етапу проходило голосування, в результаті якого той, хто отримав найменше балів, залишав шоу.
У першому етапі учасники виконували нові пісні. Сергій Нейчев заспівав My Heart Will Go On, Юлія Тимочко - Вільна Тіни Кароль і Юлії Саніної, Тьома Паучек - Там, де нас нема, а Сергій Лазановський заспівав пісню Люди.
Після першого етапу Голос країни покинув підопічний Олега Винника Сергій Нейчев.
На другому етапі Надя Дорофєєва і Сергій Лазановський заспівав пісню Два кольори, Діма Монатік и Тьома Паучек заспівали пісню Ти ж мене підманула, а Тіна Кароль і Юлія Тимочко виконали пісню Балада про Мальви.
Тьома Паучек покинув шоу Голос країни після другого етапу.
В суперфіналі зійшлися в протистоянні Сергій Лазановський та Юлія Тимочко.
У фіналі переміг Сергій Лазановський.
Голос країни 2021 - фінал дивитися 25-04-2021: промо
Нагадаємо, що всі виступи у фіналі шоу Голос на 1+1 можна дивитися на YouTube каналу, а повний випуск на сайті 1+1 video.