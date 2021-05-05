Назвали офіційну причину смерті принца Філіпа через місяць після смерті

Принц Філіп / Reuters

Через два тижні після похорону і місяць після смерті жителям Великобританії оголосили, що стало причиною смерті принца-консорта Філіпа. Незадовго до смерті принц Філіп був госпіталізований і лікував слабке серце.

Як повідомляє The Telegraph, у принца Філіпа природна причина смерті - старість.

На думку експертів, старість як причина смерті можлива, якщо людина була старше 80 років, за ним доглядав один лікар протягом багатьох років і якщо немає іншої хвороби або травми, яка могла привести до летального результату.

Однак, за два місяці до смерті він переніс операцію на серці, і під час перебування в лікарні давав настанови своєму синові Чарльзу, куди далі вести сім'ю.

Нагадаємо, 9 квітня помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.

В останні роки життя він пережив кілька серйозних захворювань, а також потрапив в аварію.

Сім'я вирішила перепоховати тіло принца Філіпа після офіційних похоронів.

Похорони проходили скромно - за планом принца Філіпа. поміж найближчих родичів був принц Гаррі, який прибув вперше після того, як вони з Меган Маркл порвали з королівською родиною.