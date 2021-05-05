Охорона російського репера атакувала українця в київському ресторані

Баста прибув до Києва після гастролей у Криму / Instagram

Російський репер Баста, який виступав у Криму після анексії його Росією, прибув до Києва, і його охорона виявилася замішана в інцидент з українцями.

Охоронці російського репера Басти напали на відвідувача ресторану, який побачивши репера вигукнув фразу "Крим – це Україна". Іншого чоловіка, який записував те, що відбувається на відео, змусили видалити матеріали.

На відео, яке все ж просочилося в Мережу, видно, як киянин з включеною на смартфоні камерою намагається потрапити всередину ресторану з Бастою. Але після фрази "Крим - український, я сказав" Охорона закрила двері. При цьому на задньому плані видно, як співробітники фотографуються з Бастою.

Українська митниця вже підтвердила, що репера пропустили через кордон без проблем.

"Заборони на в'їзд в Україну у Басти немає", - цитує джерело телеграм-канал PavlovskyNews.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Деченко додав, що заборона СБУ на перетин артистом кордону закінчилася ще наприкінці минулого року. Самі ж силовики можуть діяти тільки в рамках своїх повноважень.

Нагадаємо, скандального репера, який їздив до Криму, помітили в київському ресторані Мокко на травневі свята.

Як відомо Баста крім гастролей у Криму брав участь у виборі пісні до відкриття мосту через Керченську протоку.