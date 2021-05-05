Охорона російського репера атакувала українця в київському ресторані

У мережі сплив інцидент, який трапився в київському ресторані.
Російський репер Баста, який виступав у Криму після анексії його Росією, прибув до Києва, і його охорона виявилася замішана в інцидент з українцями.
Охоронці російського репера Басти напали на відвідувача ресторану, який побачивши репера вигукнув фразу "Крим – це Україна". Іншого чоловіка, який записував те, що відбувається на відео, змусили видалити матеріали.
На відео, яке все ж просочилося в Мережу, видно, як киянин з включеною на смартфоні камерою намагається потрапити всередину ресторану з Бастою. Але після фрази "Крим - український, я сказав" Охорона закрила двері. При цьому на задньому плані видно, як співробітники фотографуються з Бастою.
Українська митниця вже підтвердила, що репера пропустили через кордон без проблем.
"Заборони на в'їзд в Україну у Басти немає", - цитує джерело телеграм-канал PavlovskyNews.
Спікер Держприкордонслужби Андрій Деченко додав, що заборона СБУ на перетин артистом кордону закінчилася ще наприкінці минулого року. Самі ж силовики можуть діяти тільки в рамках своїх повноважень.
Нагадаємо, скандального репера, який їздив до Криму, помітили в київському ресторані Мокко на травневі свята.
Як відомо Баста крім гастролей у Криму брав участь у виборі пісні до відкриття мосту через Керченську протоку.
Агресія РФ в Криму і на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".