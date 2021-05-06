Ольга Бузова після госпіталізації ледве розмовляє

Ольга Бузова потрапила в лікарню / Instagram

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова днями була госпіталізована в одну з клінік. Як повідомляє пресслужба ведучої, їй провели хірургічне втручання під загальним наркозом.

Однак сама телеведуча не з'являлася в соцмережах і про неї нічого не було відомо два дні.

Увечері, 6 травня, ведуча в Instagram-stories записала відео. Бузова ледве розмовляє і постійно плаче.

За словами знаменитості, у неї сильно піднялася температура, і зараз вона знаходиться під наглядом лікарів.

"Вибачте, що довго не виходила на зв'язок, дуже довго відходила вчора від наркозу. Думала, прийду в себе і все розповім, але не можу досі. Вночі піднялася температура. Все нормально, я перебуваю під наглядом лікарів. Ще трохи полежу, так як дуже хочеться спати. Головне, що мама з татом знають, що все добре. Не переживайте, все нормально", - крізь сльози сказала Бузова.

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Інші подробиці про стан телеведучої поки не відомі. Раніше її представник підтвердив госпіталізацію, але відмовився говорити про те, що стало її причиною.

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