Ольга Цибульська відповіла на чутки про схожість сина з Дзідзьо

Оля Цибульська / Instagram

Українська співачка Оля Цибульська записала з Дзідзьо кілька веселих пісень і кліпів, а нещодавно у Мережі піднявся шум через те, що її син Нестор нібито схожий на Михайла. Це все ускладнило те, що чоловік-бізнесмен Цибульської воліє не світитися на камери - їй приписують роман з кумом.

У коментарі Каті Осадчій і Світському життю Оля Цибульська розповіла, як їй погрожували в Мережі через проблеми Дзідзьо і Ярослави, і запропонувала дівчині зробити спільну пісню.

"Щоб я зараз не сказала, всі будуть стверджувати, що я шльондра, розлучниця, влізла в сім'ю... Тому: ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не його, він не батько Нестора, я про це говорила тисячу разів. Було навіть, що я почала оримувати погрози по смс і по соцмережах. Це була кланова помста - родичі родичів, подруги подруг, порожні новостворені сторінки в соцмережах. Я спеціально говорила тоді: "ми з КУМОМ", але це нічого не допомагало", - розповіла Цибульська.

Вона також відповіла на пропозицію Осадчої про можливість особисто поговорити з Ярославою. Циульская заявила, що цю розмову повинен проводити чоловік з дружиною, і мабуть, раз така ситуація вийшла, значить, якісь розмови були.читайте такожСпівак Дзідзьо сказав, що залишить дружині славі після розлучення

Раніше Дзідзо вперше відреагував на скандальне звинувачення в зрадах від Ярослави Притули.

До цього в сотанному інтерв'ю Ярослава Притула оголосила, що підозрювала Дзідзьо в зрадах, але не змогла знайти доказів.

Ярослава і Михайло Хома в шлюбі з 2015 року після тривалих відносин.

Нагадаємо, що на шоу Голос діти Дзідзьо був тренером, а на шоу Танці з зірками брав участь з звабливою партнеркою - це додало чуток про його зради дружині.

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