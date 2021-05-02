Оля Полякова підколола Катю Осадчу та дізналася "секрет"

Українська співачка з'ясувала, що Осадча вагітна.
Ведуча програми Світське життя Катя Осадча у Туреччині зустрілася зі співачкою Олею Поляковою. Виконавиця підколола ведучу та дізналася її "секрет".
Осадча зустрілася з артисткою в одному з турецьких готелів, і співрозмовниця звернула увагу на її живіт, свідчить відео, опубліковане на сторінці Світського життя в Instagram.
Потім співачка пожартувала над Осадчою, і дещо дізналася.
Діалог Каті Осадчої та Олі Полякової
Осадча: "Олю, вітаю, привіт. Вітаю тебе на турецькій землі".
Полякова: "А як бачу (вказала рукою на живіт – Ред.), я тебе також вже можу привітати? Чи то ти гарно поснідала, чи мені здається?".
Осадча: "Так, ми з Юрою (чоловік Осадчої та колега Юрій Горбунов – Ред.) чекаємо на поповнення".
Полякова: "Вау, круто, я тебе вітаю...".
Нагадаємо, Катя Осадча вийшла заміж за Юрія Горбунова у лютому 2017 року. Пара тривалий час не афішувала свої стосунки.
Ведуча 18 лютого 2017-го народила Горбунову сина, його назвали Іван. Горбунов вперше став батьком.
Осадча раніше була одружена з уже колишнім нардепом Олегом Поліщуком. У ведучої від політика є син Ілля, йому понад 18 років.