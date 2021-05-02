Оля Полякова підколола Катю Осадчу та дізналася "секрет"

Оля Полякова дізналася, що Катя Осадча вагітна / instagram.com/svitsketv

Ведуча програми Світське життя Катя Осадча у Туреччині зустрілася зі співачкою Олею Поляковою. Виконавиця підколола ведучу та дізналася її "секрет".

Осадча зустрілася з артисткою в одному з турецьких готелів, і співрозмовниця звернула увагу на її живіт, свідчить відео, опубліковане на сторінці Світського життя в Instagram.

Потім співачка пожартувала над Осадчою, і дещо дізналася.

Діалог Каті Осадчої та Олі Полякової

Осадча: "Олю, вітаю, привіт. Вітаю тебе на турецькій землі".

Полякова: "А як бачу (вказала рукою на живіт – Ред.), я тебе також вже можу привітати? Чи то ти гарно поснідала, чи мені здається?".

Осадча: "Так, ми з Юрою (чоловік Осадчої та колега Юрій Горбунов – Ред.) чекаємо на поповнення".

Полякова: "Вау, круто, я тебе вітаю...".

Нагадаємо, Катя Осадча вийшла заміж за Юрія Горбунова у лютому 2017 року. Пара тривалий час не афішувала свої стосунки.

Ведуча 18 лютого 2017-го народила Горбунову сина, його назвали Іван. Горбунов вперше став батьком.

Осадча раніше була одружена з уже колишнім нардепом Олегом Поліщуком. У ведучої від політика є син Ілля, йому понад 18 років.