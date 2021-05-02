Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає на небезпечне захворювання

Також ЗМІ відзначають той факт, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають цим розладом.
Батько та опікун американської співачки Брітні Спірс Джеймі заявив, що вона страждає деменцією, пише Miror.
Зазначається, що про це йдеться в документах, які він надав як доказ того, що співачка потребує опіки.
Журналісти такі доводи вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання відомо не було.
Також ЗМІ відзначають той факт, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають цим розладом.
- На честь свого 39-го дня народження Брітні Спірс випустила новий сингл Swimming in the Stars.
- Пісня з'явилася на офіційному ютуб-каналі Брітні Спірс без будь-яких попереджень або пояснень в соцмережах і підписів під піснею.
Автор: Катерина Трохимчук