Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає на небезпечне захворювання

Брітні Спірс хвора-батько / Reuters

Батько та опікун американської співачки Брітні Спірс Джеймі заявив, що вона страждає деменцією, пише Miror.

Зазначається, що про це йдеться в документах, які він надав як доказ того, що співачка потребує опіки.

Журналісти такі доводи вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання відомо не було.

Також ЗМІ відзначають той факт, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають цим розладом.