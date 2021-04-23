Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну

Німецький музикант Тілль Ліндеман зробив саундтрек до російського фільму.
Лідер групи Rammstein, яка поставлена на паузу для роботи над проектом Till Lindeman, Тілль Ліндеман записав саундтрек для російського військового фільму Дявятаєв, переспівавши пісню з репертуару улюбленця Путіна Льва Лещенка.
Український рокер Юрко Юркеш опублікував у своєму Facebook посилання на кліп, і іронічно підписав: "На добраніч, якщо заснете після такого".
Українці в коментарях висловили здивування несподіваною зміною амплуа Ліндемана, і почали жартувати про те, що він перетворюється на росіянина, а також зазначили, що коментарі під скандальним кліпом вимкнені.
"Рамштайн вже не той)))", "Чому стокгольмського синдрому не може бути у дойчів щодо СРСР?", "Здається, дідусь Тіля Ліндеманна все ж колись дійшов до Берліна", "Нібито саундтрек до нового російського військового фільму "Девятаев", але це не точно)) ",
"Який жах", "Передозування юояришніком", " Ахахах ... Коментарі під відео вимкнені. Тілю вже наваляли? Сподіваюся, співвітчизники?",- пишуть в коментарях.
З іншого боку улюблений співак Путіна Лев Лещенко схвалив виконання Ліндемана, в коментарі Газета.ру Лещенко заявив, що це одна з його улюблених пісень Бернеса. Лещенко сказав, що пісня Ліндемана показує російську "фантомну совість".
"Вона створює нормальний моральний фон, тому що, поки звучать ці пісні, поки живі люди похилого віку, у нас є якась фантомна совість. Не думаю, що виконання німцем Ліндеманном радянської пісні може викликати негатив", - сказав він.
Проте, за ніч, трек Ліндемана набрав всього 94 тисяч переглядів, в той час як пісні Rammstein збирали мільйони за годинни.
Оригінал пісні, яку виконав Марк Бернес, був створений для військового фільму винищувачі режисера Едуарда Пенцліна.
Фільм Дев'ятаєв - російська стрічка про Другу світову війну. Радянський льотчик в 1944 році був збитий під Берліном, і потрапив у полон. Йому пропонують воювати на боці німців, або потрапити в концтабір.