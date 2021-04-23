Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну

Тілль Ліндеман / Getty Images

Лідер групи Rammstein, яка поставлена на паузу для роботи над проектом Till Lindeman, Тілль Ліндеман записав саундтрек для російського військового фільму Дявятаєв, переспівавши пісню з репертуару улюбленця Путіна Льва Лещенка.

Український рокер Юрко Юркеш опублікував у своєму Facebook посилання на кліп, і іронічно підписав: "На добраніч, якщо заснете після такого".

Українці в коментарях висловили здивування несподіваною зміною амплуа Ліндемана, і почали жартувати про те, що він перетворюється на росіянина, а також зазначили, що коментарі під скандальним кліпом вимкнені.

"Рамштайн вже не той)))", "Чому стокгольмського синдрому не може бути у дойчів щодо СРСР?", "Здається, дідусь Тіля Ліндеманна все ж колись дійшов до Берліна", "Нібито саундтрек до нового російського військового фільму "Девятаев", але це не точно)) ",

"Який жах", "Передозування юояришніком", " Ахахах ... Коментарі під відео вимкнені. Тілю вже наваляли? Сподіваюся, співвітчизники?",- пишуть в коментарях.

З іншого боку улюблений співак Путіна Лев Лещенко схвалив виконання Ліндемана, в коментарі Газета.ру Лещенко заявив, що це одна з його улюблених пісень Бернеса. Лещенко сказав, що пісня Ліндемана показує російську "фантомну совість".

"Вона створює нормальний моральний фон, тому що, поки звучать ці пісні, поки живі люди похилого віку, у нас є якась фантомна совість. Не думаю, що виконання німцем Ліндеманном радянської пісні може викликати негатив", - сказав він.

Проте, за ніч, трек Ліндемана набрав всього 94 тисяч переглядів, в той час як пісні Rammstein збирали мільйони за годинни.

Оригінал пісні, яку виконав Марк Бернес, був створений для військового фільму винищувачі режисера Едуарда Пенцліна.

Фільм Дев'ятаєв - російська стрічка про Другу світову війну. Радянський льотчик в 1944 році був збитий під Берліном, і потрапив у полон. Йому пропонують воювати на боці німців, або потрапити в концтабір.