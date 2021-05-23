Переможці Євробачення-2021 потрапили в гучний скандал: з'явилися нові подробиці

Доміано Давид зробить тест на наркотики / Reuters

Переможець конкурсу Євробачення 2021, соліст рок-групи Måneskin Доміано Давид добровільно здасть тест на наявність в організмі наркотичних речовин.

"Нам відомо про чутки з приводу відео за участю переможців музичного конкурсу Євробачення, яке з'явилося вчора ввечері з Грін-руму (місце, де знаходиться група в період проведення конкурсу - ред.). Група рішуче спростувала звинувачення у вживанні наркотиків, а вокаліст пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому", — йдеться у заяві Європейської мовної спілки (EBU).

Відзначається, що артисти були готові пройти тест ще вчора ввечері.

Учасники Måneskin пояснювали, що на столі був розбитий посуд, який співак намагався змахнути.

"Ми уважно вивчаємо відзнятий матеріал і надамо додаткову інформацію, коли вона з'явиться", — підкреслили організатори.

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Нагадаємо, соліста італійського гурту Måneskin Давида Даміано запідозрили у вживанні наркотиків у прямому ефірі. Ролик опублікував іспанський журналіст Давид Санчес де Кастро у своєму Twitter, пізніше розлетівся по всьому Інтернету.

На кадрах видно, що Даміано та інші учасники групи сидять за столом і п'ють. У якийсь момент музикант нахиляється до столу.

Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав осколки скла зі столу.

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