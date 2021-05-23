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Переможці Євробачення-2021 потрапили в гучний скандал: з'явилися нові подробиці

23 травня 2021, 19:11
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Соліст Måneskin пройде добровільний тест на наркотики.

Måneskin
Доміано Давид зробить тест на наркотики / Reuters

Переможець конкурсу Євробачення 2021, соліст рок-групи Måneskin Доміано Давид добровільно здасть тест на наявність в організмі наркотичних речовин.

"Нам відомо про чутки з приводу відео за участю переможців музичного конкурсу Євробачення, яке з'явилося вчора ввечері з Грін-руму (місце, де знаходиться група в період проведення конкурсу - ред.). Група рішуче спростувала звинувачення у вживанні наркотиків, а вокаліст пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому", — йдеться у заяві Європейської мовної спілки (EBU).

Відзначається, що артисти були готові пройти тест ще вчора ввечері.

Учасники Måneskin пояснювали, що на столі був розбитий посуд, який співак намагався змахнути.

"Ми уважно вивчаємо відзнятий матеріал і надамо додаткову інформацію, коли вона з'явиться", — підкреслили організатори.

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Нагадаємо, соліста італійського гурту Måneskin Давида Даміано запідозрили у вживанні наркотиків у прямому ефірі. Ролик опублікував іспанський журналіст Давид Санчес де Кастро у своєму Twitter, пізніше розлетівся по всьому Інтернету.

На кадрах видно, що Даміано та інші учасники групи сидять за столом і п'ють. У якийсь момент музикант нахиляється до столу.

Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав осколки скла зі столу.

Фінал Євробачення 2021 - про що раніше повідомляв Главред:

  • Група Måneskin перемогла на Євробаченні з піснею Zitti e buoni, набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Прави з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами - Швейцарія, виконавець Gjon's Tears.
  • Вокаліст групи Måneskin потрапив в курйозну ситуацію на Євробаченні.
  • Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього лопнули штани на причинному місці.

скандал наркотики новини шоу бізнесу Євробачення-2021
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