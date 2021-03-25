Поліція заборонила концерт Жадана в Харкові: письменник емоційно відповів

Жадан і Собаки / Фото - facebook.com/ZhadanDogs

У середу, 24 березня, був запланований концерт відомої рок-групи "Жадан і Собаки". Він повинен був пройти в Харкові, але відразу після його початку, правоохоронці скасували захід.

Як повідомляє Суспільне, перед концертом Жадан заявив, що мав годинну бесіду з представниками МВС.

"Ми насправді дуже любимо працівників Міністерства внутрішніх справ. Привіт Арсену Борисовичу! Нас попередили, що якщо ми почнемо концерт, наш концерт зірвуть відразу, і організатори концерту будуть нести відповідальність. Нам дуже незручно перед вами", - сказав шанувальникам Жадан.

Співак і музикант у кількох емоційних виразах охарактеризував ефективність локдауну та акції з вакцинації українців, подякував глядачам і пообіцяв, що виступ відбудеться в інший день, квитки будуть дійсні.читайте такожСкільки в Україні "червоних" зон карантину: МОЗ оновило список

"Ви могли повідомити про скасування концерту за кілька годин до його початку. Тоді б ми встигли повідомити глядачам і вони не рвалися б з усього міста (і інших міст теж, до речі), ризикуючи здоров'ям... зате ви прийшли безпосередньо на концерт і чекали годину, коли він, цей концерт, почнеться, елементарно для того, щоб штрафонути заклад", - додав він.

На своїй сторінці у Facebook Жадан вибачився перед фанатами і пообіцяв, що концерт у Харкові перенесуть, а квитки будуть дійсні і на ту дату.

Крім того, він переніс дату проведення концерту у Дніпрі на 29 квітня.