Пономарьов представив унікальну Великодню пісню: її виконали 12 мовами

Пономарьов, Огневич, DZIDZIO та інші виконали Великодню пісню / Фото instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народний артист України Олександр Пономарьов представив унікальний великодній піснеспів Христос Воскрес. Разом з ним його 12 мовами записали й інші відомі українські виконавці.

З давніх часів християни всього світу виконували пасхальну композицію однією мовою, але з різними мелодіями. Пономарьов створив єдину композицію.

"Вперше у світі уніфікований великодній спів Христос Воскрес, слова якого сотні років не змінювалися, звучить однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим. Христос Воскрес виконують у всьому світі, але під різну музику. Пономарьов створив єдину мелодію на всіх і зібрав дванадцять вітчизняних і міжнародних знаменитостей! Така практика використовується вперше в світі: традиційна пісня, записана різними мовами, прозвучить на одну мелодію", - йдеться в описі до ролика.

У записі взяли участь: Віктор Павлик, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огневич, оперний співак Хе Му, DZIDZIO і настоятель монастиря в Грузії схиархімандрит отець Серафим.

У кліпі Оля Цибульська співає іспанською, DZIDZIO - польською, Тарас Тополя - англійською, Віталій Козловський - грецькою, Віктор Павлік - турецькою, Арсен Мірзоян - французькою.

Зйомки відео проходили в дендрологічному парку на Київщині.

Як повідомляв Главред, карантин на Великдень в Україні вирішили послабити. Але представники українських церков все одно запевняють, що святкові великодні служби пройдуть з дотриманням усіх норм, правил і вимог.

Зокрема, освячення продуктів на Великдень розпочнеться ще в суботу (близько полудня), щоби не допустити стовпотворіння парафіян у храмах.

Також всі конфесії проведуть інтернет-трансляції своїх великодніх богослужінь.