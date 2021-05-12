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Потап заінтригував зізнанням про новий стиль репертуару

12 травня 2021, 18:38

Потап, який відзначив 40-річчя, схвилював шанувальників заявою.

Потап
Потап до 40-річчя випускає новий сольний альбом / instagram.com/realpotap

Український музичний продюсер, автор пісень і виконавець Олексій Потапенко випустив серйозне відео, в якому розповів про плани на найближчий час.

Потап записав альбом "ПТП без реклами", який, за його словами, буде абсолютно особливим.

"Цього року у мене великий ювілей - 40 років. Хтось святкує, хтось ні, але для мене це новий рубіж, нове випробування. Я написав тисячі пісень, і ви знаєте мене як веселого артиста. Але у всіх цих піснях, ви ніколи не бачили мене таким, яким я є насправді. Цього разу я зробив всім подарунок, ви мене побачите, яким я є - без масок", - говорить Потап в ролику-анонсі.

Музикант розповів, що записав новий альбом в незвичному стилі, і всі, хто знає його дуже веселим балагуром, побачать його люблячим, щирим і серйозним.

Поки що він не розкриває дату випуску нового альбому або окремих пісень з нього. Але, як розповідала Настя Каменських у своєму реаліті, навіть у Мексиці Потап займався роботою - не виключено, що вона була пов'язана з альбомом.

Шанувальники в коментарях із захопленням відреагували на слова Потапа:

"Я ще в житті ніякої трек так не хотіла почути як цей альбом", " Коли чекати, щоб дегустувати?)", "Пісня на задньому плані вже захоплює дух", - пишуть в коментарях.

Як раніше повідомляв Главред, в 2020 році вийшов альбом Mozgi kyivstile, в якому були такі популярні пісні, на кшталт Chika Bamboni.

Також Потап останні роки займався творчістю Время и Стекло, Мішель Андраде, Наді Дорофєєвої та інших.

У 2020 році Потап разом з Настею Каменських стали тренерами шоу Голос країни 10. Це був вже не перший тренерський рік для Потапа, а ось Настя Каменських дебютувала в шоу.

Помотреть онлайн всі випуски проекту Голос країни можна на сайті 1plu1 video.

Потап Олексій Потапенко
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