З'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021

Одруження наосліп / 1+1

4 червня на 1+1 відбудеться прем'єра сьомого сезону реаліті-шоу Одруження наосліп.

Ведучими проекту стали психолог-практик Ірина Кириченко та телеведучий і ресторатор Даніель Салем. Реаліті-шоу про побудову відносин виходитиме на телеканалі 1+1 в Новий час - щоп'ятниці о 20:20.

Героями нового сезону стануть успішні чоловіки і жінки, які вже побудували кар'єру, добре заробляють, проте досі не змогли побудувати гармонійні відносини. Учасники проекту будуть власним прикладом доводити, що ніколи не пізно зустріти другу половинку і побудувати міцну сім'ю. Прийдуть на шоу і відомі особистості, які вірять, що саме проект допоможе їм побудувати відносини і розібрати помилки минулого. Так, серед учасників проекту буде відомий боксер, зірковий тренер В'ячеслав Узєлков, який нещодавно розлучився.

Допомагати учасникам буде експерт Ірина Кириченко, яка вже більше 13 років займається сімейним консультуванням пар і допомагає клієнтам подолати складні періоди в житті, і успішний телеведучий, лайф-коуч Даніель Салем, який сам побудував успішний бізнес і міцну сім'ю.читайте такожХолостяк 2021 розсекретив фінал 11 сезону шоу

"Незважаючи на те, що світ стрімко розвивається, в нашому суспільстві досі зберігається стереотип, що потрібно виходити заміж якомога раніше, інакше знайти собі гідну пару буде складно. Тому в 7-му сезоні ми вирішили сконцентруватися на побудові відносин учасниками, яким за 30-ть. Хто вже не дивиться на стосунки через рожеві окуляри, хто отримав вже негативний досвід, можливо і не раз, і не залишив бажання створити сім'ю своєї мрії", - коментує новий сезон Ірина Кириченко.

Нагадаємо, що основні умови проекту залишаються незмінними: експерти підбирають учасникам другу половинку на основі психологічної та емоційно-сексуальної сумісності, а знайомиться пара вже на власному весіллі. Протягом тижня вони дізнаються краще один одного, живучи під одним дахом. У пари не тільки спільний будинок, але і сімейний бюджет, яким вони повинні навчитися керувати разом. Через 7 днів учасники "Одруження наосліп" остаточно вирішують - назавжди зняти кільця або продовжити відносини за межами проекту.

Одруження наосліп виходить в ефірі телеканалу вже 6 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група "1+1 медіа", а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в топ-5 кращих форматів року.

Дивитися онлайн всі випуски можна будет на сайті 1+1 video.