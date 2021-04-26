Позитив офіційно розлучився з дружиною після 15 років стосунків

Позитив і Юлія Сахневич / Instagram

Олексій Завгородній, якого фанати знають його, як Позитива з групи Время и Стекло і Mozgi, розлучається з дружиною після 8 років шлюбу.

З чуток, у Олексія і Анни почалися проблеми після його участі в шоу Танці з зірками, коли йому приписували роман з партнеркою - Юлією Сахневич. Протягом року ця інформація не отримувала підтвердження, поки дружина Анна не поїхала з Настею Каменських в Мексику, а Позитив не підтвердив частину чуток.

Музикант підтвердив, що вони з дружиною дійсно розлучилися, але уточнив, що поки що нічого не буде повідомляти офіційно.

"Я зараз не хочу про це говорити, тому що це дуже серйозна тема. Нам потрібно поговорити з усіма, і між собою в першу чергу. Для того, щоб ексклюзивну новину можна було дати так", - сказав він.

До того ж Позитив так нічого і не відповів з приводу того, що причиною розбрату став роман з танцівницею.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Потап підтвердив, що після розпаду Время и Стекло, Надя Дорофєєва починає сольну кар'єру. Позитив же поки що приєднався до групи Mozgi.