Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських

Позитив / прес-служба Нового каналу

Колишній соліст групи Время и Стекло Олексій Завгородній вперше відреагував на зізнання Анни Андрійчук, і відкрив нинішню сімейну ситуацію.

Як розповів музикант у коментарі ТСН, він все ще залишається молодим холостяком, і підтримує публічний виступ Анни у шоу Дівчата рулять про їхнє розлучення.

"Вона мене звичайно ж попередила, в тому, що "я збираюся це зробити ось так". Я не зовсім прихильник хайпа і таких речей. Це дійсно був дуже милий випуск і мені він дуже сподобався. Аня мені розповіла, про що вона буде говорити. Мені не варто було щось додавати, тому що вона все сказала правильно. Це наша спільна думка така", - прокоментував зірка.

Аня Андрійчук-Завгородня розлучилася з Позитивом / Instagram

Олексій не знайшов собі нову дівчину, але з іншого боку, підтримує стосунки з Андрійчук.

До цього Позитив зізнався, що розлучився з дружиною Ганною Андрійчук після півжиття шлюбу.

Ганна Андрійчук заявила, що розлучилися вони вже давно, але поки що приховували це.

Нагадаємо, що сумніви щодо шлюбу Позитиву і Анні у шанувальників виникли під час його участі в шоу Танці з зірками 2020.

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