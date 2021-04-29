Позитив засвітився в ліжку української співачки

Позитив / прес-служба Нового каналу

Зірка серіалу Школа учасниця Голосу країни і Голосу Діти Анна Трінчер показала Олексія Завгороднього в ліжку, і засвітила відео поцілунку з ним.

Анна готує випустити кліп Kiss, і довго тримала інтригу, з ким вона разом його знімала. Як виявилося, це був Позитив.

"Завтра в кліпі на пісню Kiss ви побачите Позитива! Тааак, багато хто вгадав, ви ж мої детективи! Дякую величезне тобі, Позитив. А вже завтра о 10:00 відкриваємо Мій ютюб канал і дивимося прем'єру пісні Kiss", - пише Анна в Instagram.

Вона показала фото і Відео зі зйомок. Там вони з Позитивом обіймаються на ліжку, а також знімають поцілунок для кліпу.

Позитив і Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official/

"Супер", "Вогонь", "Чекаю кліп", "Вітаю", "Розумничка", - пишуть Ганні в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно Позитив засвітився в проекті з іншою молодою співачкою - Мішель Андраде.

Нещодавно Позитив зізнався, що розлучився з дружиною Ганною Андрійчук.

Ганна Андрійчук заявила, що розлучилися вони вже давно, але поки що приховували це.