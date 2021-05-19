Позитиву 32 роки - найпопулярніші пісні і незвичайні привітання від друзів

Музикант Олексій Завгородній відзначає день народження 19 травня. Розповідаємо, що потрібно знати про його кар'єру і життя.
Олексій Завгородній 19 травня відзначає день народження у 2021 році йому виповнилося 32 роки.
Те, що музикант потрапив в шоу-бізнес було справою часу - з дитинства він займався танцями і вокалом. Його мама була балериною, а батько - директором театру.
Згодом Олексій також почав брати уроки акторської майстерності.
Вищу освіту він здобув у Кембриджі.
Музичну кар'єру Позитив почав з роботи з групою new'z'cool. З Надею Дорофєєвою він познайомився випадково.
З 2012 до 2021 він виступав у колективі Время и Стекло. З 2014 став учасником групи MOZGI, в якому також беруть участь Потап, дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED і RUSONE.
У 2017 році Завгородній став тренером вокального шоу Голос. Діти. Він був наставником разом з Надею Дорофєєвою на здвоєному кріслі.
У Позитива великий потенціал композитора і автора пісень. У 2019 році він зізнавався, що хоче відкрити свою студію звукозапису.
Того ж року він взяв участь у шоу Танці з зірками, де танцював з Юлією Сахневич.
У 2021 році вони з подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук оголосили про розставання. За їхніми словами, розлучення відбулося набагато раніше, але причин пара не розкрила.
З 32-річчям одними з перших Позитива привітали Потап і Надя Дорофєєва.
"Льоха! Ти завжди був найбільш стильним і талановитим серед усіх нас! 32 - це зуби, це Шак в Орландо, 32 - це супер вік! Ти молодий, гарячий, сексуальний, Будь!!!", - зворушливо написав Потап.
Дорофєєва опублікувала найсмішніші моменти з роботи з Позитивом, і попросила в своєму сторіз всіх привітати його, показавши приклад на собі.
Позитив - пісні
Время и Стекло - Дим
Время и Стекло - Лох
Время и Стекло - Троль
Время и Стекло - Имя 505
Анна Трінчер - Kiss ( з Позитивом у ролях)
Mozgi - Девочка
Mozgi - Полюбе
Нагадаємо, українська співачка заінтригувала визнанням про романі з Позитивом на роботі
Переглянути онлайн всі випуски шоу Голос. Діти і Танці з зірками з Позитивом можна на сайті 1plus1 video.