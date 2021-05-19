Позитиву 32 роки - найпопулярніші пісні і незвичайні привітання від друзів

Позитив / instagram.com/positiff/

Олексій Завгородній 19 травня відзначає день народження у 2021 році йому виповнилося 32 роки.

Те, що музикант потрапив в шоу-бізнес було справою часу - з дитинства він займався танцями і вокалом. Його мама була балериною, а батько - директором театру.

Згодом Олексій також почав брати уроки акторської майстерності.

Вищу освіту він здобув у Кембриджі.

Музичну кар'єру Позитив почав з роботи з групою new'z'cool. З Надею Дорофєєвою він познайомився випадково.

З 2012 до 2021 він виступав у колективі Время и Стекло. З 2014 став учасником групи MOZGI, в якому також беруть участь Потап, дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED і RUSONE.

У 2017 році Завгородній став тренером вокального шоу Голос. Діти. Він був наставником разом з Надею Дорофєєвою на здвоєному кріслі.

У Позитива великий потенціал композитора і автора пісень. У 2019 році він зізнавався, що хоче відкрити свою студію звукозапису.

Позитив і Надя Дорофєєва / instagram.com/positiff/

Того ж року він взяв участь у шоу Танці з зірками, де танцював з Юлією Сахневич.

У 2021 році вони з подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук оголосили про розставання. За їхніми словами, розлучення відбулося набагато раніше, але причин пара не розкрила.

З 32-річчям одними з перших Позитива привітали Потап і Надя Дорофєєва.

"Льоха! Ти завжди був найбільш стильним і талановитим серед усіх нас! 32 - це зуби, це Шак в Орландо, 32 - це супер вік! Ти молодий, гарячий, сексуальний, Будь!!!", - зворушливо написав Потап.

Дорофєєва опублікувала найсмішніші моменти з роботи з Позитивом, і попросила в своєму сторіз всіх привітати його, показавши приклад на собі.

Позитив - пісні

Время и Стекло - Дим

Время и Стекло - Лох

Время и Стекло - Троль

Время и Стекло - Имя 505

Анна Трінчер - Kiss ( з Позитивом у ролях)

Mozgi - Девочка

Mozgi - Полюбе

Нагадаємо, українська співачка заінтригувала визнанням про романі з Позитивом на роботі

Переглянути онлайн всі випуски шоу Голос. Діти і Танці з зірками з Позитивом можна на сайті 1plus1 video.