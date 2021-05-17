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Представниця Росії на Євробаченні 2021 висловилася про Go-A і конфлікт з Україною

17 травня 2021, 16:10

Російська співачка Маніжа відкрито розповіла про свої враження від конфлікту між Росією та Україною.

Маніжа
Маніжа / instagram.com/manizha

У Роттердамі пройшла урочиста церемонія відкриття Євробачення 2021, і представники країн дали нові коментарі та інтерв'ю перед першим півфіналом шоу.

Російська учасниця Маніжа, яка підняла в пісні мотиви прав жінок,та любові, була негативно сприйнята в своїй країні, але її ідею підтримала група Go-A з України.

Як повідомляє Deutsche Welle, Маніжа також позитивно поставилася до представника України на Євробаченні, хоча їм не можна говорити добре один про одного.

"Катя дуже крута. Мені дуже шкода, що є цей конфлікт. Мені навіть здається, що люди на Євробаченні його спеціально намагаються придумати, що ти, типу, не можеш сказати, що Україна - дуже крута. Але там живе величезна кількість фантастичних музикантів. І Go-А - реально класні. Я бачила їх виступ, як незалежно вони поводяться. Ця незалежність, несхожість доступні дуже маленькому числу артистів", - розповіла співачка.

Вона дипломатично відійшла від обговорення конфлікту між Росією і Україною, частково відповівши на питання про те, що країни ставлять один одному не найвищі оцінки на Євробаченні.читайте такожУкраїна потрапила в десятку учасників Євробачення за прогнозами букмекерів

"Я не знаю, тому що я не схожа на політика. Катя Павленко теж не схожа на політика. По-моєму, ми обидві схожі на жінок, які люблять свою музику і роблять свою справу. Але, на жаль, за них хтось там намагається щось придумати, - вважає дівчина. - Часом дійсно відбуваються жахливі речі. І, на жаль, вони позначаються на нас. Люди цього не заслуговують, тому що політика - це політика. А звичайне життя, реальне життя, в якому хліб знайти і прожити нормально і щасливо, це несумісні речі з політикою".

Нагадаємо, що Маніжа підняла в пісні російська жінка актуальні питання стереотипів про відносини і поняття сім'ї та обов'язки жінок в її країні.

Як відомо, організатори Євробачення 2021 відмовилися від концерту без глядачів і мають намір провести виступ в Роттердамі з повним залом фанатів, які купили квитки.

Україна виступатиме в першому півфіналі Євробачення після Россі і перед Мальтою.

Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.

Dzidzio Дзідзьо новини шоу бізнесу
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