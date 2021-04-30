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Прем'єра серіалу Слов'яни на 1+1: актори ексклюзивно розповіли про своїх персонажів

30 квітня 2021, 13:33

Перед початком випуску серіалу Слов'яни, виконавці головних ролей поділилися своїми секретами.

Серіал Слов'яни
Серіал Слов'яни / 1+1

3 травня о 22:30 на телеканалі 1+1 відбудеться національна прем'єра історичної драми з елементами фентезі Слов'яни. Це - міжнародний 12-серійний серіал українсько-словацького виробництва. У масштабному українському серіалі розкажуть про життя слов'ян на рубежі VI-VII століть.

Сюжет картини розгортається навколо юної травниці Драгі, яка знаходить в лісі пораненого чужинця, проте він не може згадати своє минуле. Через спробу допомогти йому, Драга накликає на себе гнів місцевого жерця. читайте такожПрем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021У той час, коли місцеві лідери зайняті розподілом влади, на поселення насувається зовнішній ворог - грізні кочівники. Чи зможуть хлібороби і мисливці об'єднатися і стати зі зброєю в руках на сторожі своїх земель?

У серіалі знімалися, як словацькі, так і українські актори. Напередодні прем'єри вони розповіли про своїх персонажів.

Головного героя Слов'ян зіграв популярний у Словаччині та Чехії актор Юрай Лой. У серіалі актор їздив верхи, боровся з розбійниками, одного з яких, до речі, зіграв ведучий Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін.

"Цей фільм - неймовірний спільний проект України та Словаччини, - вважає Юрай, - а також дуже потужний меседж нам усім - про те, що свободу і рідну землю треба захищати. Яким би сильним не був твій ворог".

Виконавиця головної жіночої ролі Поліна Носихіна - наймолодша в акторській команді. Однак досвіду у дівчини багато, адже в кіно вона знімається з чотирьох років.

"Звичайно, я мріяла зіграти у фентезі, тому що дійсно вірю і в долю, і в чудеса, - зізнається Поліна. - Наприклад, роль Драгі дочекалася мене абсолютно дивним чином, адже коли запрошували на кастинг, я була без телефону, не змогла вчасно прочитати повідомлення ... Словом, прийшла останньою - до мене могли сто разів вибрати іншу актрису в Україні чи Словаччині. Але затвердили мене - і подарували шанс здійснити мрію!".

Актриса Національного театру імені Івана Франка Тетяна Міхіна в серіалі зіграє Ясну - мачуху головної героїні.

"Ясна така енергійна жінка, яка могла б бути старійшиною поселення, - посміхається Таня. - Вона вміє привернути до себе увагу, вміє зробити так, щоб її слухали і слухалися ... Спочатку мені здавалося, що це негативний персонаж, а потім я зрозуміла: це не так. Просто цій жінці не вистачає любові", - розповідає Тетяна.

Зірка військової драми Кіборги Макар Тихомиров давно мріяв зіграти у фентезі. Його улюблений серіал - Вікінги. У Слов'янах Макару дісталася помітна роль - скоро глядачі побачать, як юнак на ім'я Біло проходить шлях від простого пастуха до хороброго лучника, молодого лідера, який не тільки захищає рідне селище, а й спонукає інших вступити в бій з ворогом.

"Сподіваюся, глядач, який буде дивитися цей фільм, відчує гордість за те, куди рухається українське кіно і цілком насолодиться захоплюючою історією", - говорить актор.

Зірка фільму "Сквот32", актриса Анна Адамович в Слов'янах грає красуню Десану, закохану в юного біло.

"Найцікавіше, що в моєму житті була така ситуація, - розповідає Анна. - Коли я вчилася в театральному, мені дуже подобався хлопець, і я ходила за ним, як приворожена, нічого не могла з собою вдіяти. Однак сказати про свої почуття так і не наважилася, а сам він нічого не зрозумів".

Виробництвом стрічки займаються українські компанії "Медійна група європейського партнерства" та "Сінемадей", словацька компанія "Wandal Production" за участю словацького телеканалу TV JOJ, українського телеканалу 1+1 та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Автори сценарію: Вероніка Колеякова, Йозеф Колеяк, Ян Лютеран. Режисери: Петер Беб'як, Міхал Блашка, Сергій Санін, Олег Стахурський. Оператори: Мартін Жьяран, Станіслав Адам, Вова Іванов. Продюсери: Юрій Карновський, Ванда Адамік Грицова.

Зйомки серіалу Слов'яни закінчилися ще в грудні 2019 року.

Всі серії можна буде дивитися онлайн на сайті 1+1 video.

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