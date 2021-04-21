Принц Гаррі покинув королеву Єлизавету II в день її народження

Принц Гаррі / Reuters

Принц Гаррі виїхав до США до вагітної дружини Меган Маркл після урочистих похоронів принца Філіпа, не залишившись на урочистий день народження Єлизавети II.

Як повідомляє Daily Mail, принц перебував у країні цілий тиждень і відразу після похорону відправився до дружини Меган Маркл в США.

Принц Гаррі виправдав чутки про те, що покинув Великобританію 19 квітня - 20 числа його засікли папараці в Лос-Анджелесі і на шляху додому в Монтесіто, куди він їхав у своєму авто з охороною.

Незважаючи на те, що принц Гаррі не залишився на сімейне святкування 95 дня народження королеви Єлизавети II, ЗМІ повідомили, що в суботу, відразу після похорону, принц Гаррі покликав свого батька принца Чарльза і брата принца Вільяма в Фрогмор-хаус, де він перебував на час візиту в країну, для розмови.

У колишньому будинку Гаррі і Меган нині живе принцеса Євгенія з чоловіком і сином. Інсайдери стверджують, що розмова не припинила кризу в королівській родині, але дала початок для першого кроку до налагодження відносин.

Поки що ні Королівський дім, ні представники Гаррі і Меган не давали ніяких публічних коментарів з приводу цього.

Нагада'ємо, принц Гаррі прибув до Лондона без Меган Маркл на похорон принца Філіпа.

Як відомо, принц Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа майже моментально, але приїхати зміг тільки він.

Незадовго до смерті дідуся, принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів

Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини. Вона навіть подумувала про самогубство.