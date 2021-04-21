Принц Гаррі покинув королеву Єлизавету II в день її народження

Після похорону принца Філіпа, принц Гаррі покинув Великобританію всупереч чуткам про бажання залишитися підтримати королеву.
Принц Гаррі виїхав до США до вагітної дружини Меган Маркл після урочистих похоронів принца Філіпа, не залишившись на урочистий день народження Єлизавети II.
Як повідомляє Daily Mail, принц перебував у країні цілий тиждень і відразу після похорону відправився до дружини Меган Маркл в США.
Принц Гаррі виправдав чутки про те, що покинув Великобританію 19 квітня - 20 числа його засікли папараці в Лос-Анджелесі і на шляху додому в Монтесіто, куди він їхав у своєму авто з охороною.
Незважаючи на те, що принц Гаррі не залишився на сімейне святкування 95 дня народження королеви Єлизавети II, ЗМІ повідомили, що в суботу, відразу після похорону, принц Гаррі покликав свого батька принца Чарльза і брата принца Вільяма в Фрогмор-хаус, де він перебував на час візиту в країну, для розмови.
У колишньому будинку Гаррі і Меган нині живе принцеса Євгенія з чоловіком і сином. Інсайдери стверджують, що розмова не припинила кризу в королівській родині, але дала початок для першого кроку до налагодження відносин.
Поки що ні Королівський дім, ні представники Гаррі і Меган не давали ніяких публічних коментарів з приводу цього.
Нагада'ємо, принц Гаррі прибув до Лондона без Меган Маркл на похорон принца Філіпа.
Як відомо, принц Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа майже моментально, але приїхати зміг тільки він.
Незадовго до смерті дідуся, принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів
Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини. Вона навіть подумувала про самогубство.