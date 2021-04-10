Принц Гаррі та Меган Маркл вперше відреагували на смерть принца Філіпа

Меган Маркл і принц Гаррі вперше відреагували на смерть принца Філіпа / Reuters

Герцог Сассекський Гаррі та його дружина Меган Маркл відреагували на смерть герцога Единбурзького Філіпа - чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II.

На сайті свого благодійного фонду Archwell Гаррі та Меган опублікували коротке співчуття у зв'язку з кончиною принца Філіпа і повідомили, що їм його не вистачатиме.

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921–2021. Дякуємо за службу. Нам вас дуже не вистачатиме", - йдеться у повідомленні.

archewell.com

Крім того, з'явилася інформація про те, що принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на похорон дідуся, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.

Як повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на джерело в оточенні королівської сім'ї, приїзд Маркл до Британії залишається під питанням, оскільки їй належить проконсультуватися з лікарями. Вагітній герцогині необхідно переконатися, що переліт буде безпечним для неї та дитини.

"Меган вагітна, тому їй потрібно буде порадитися з лікарями про те, чи безпечно їй подорожувати, але я думаю, що Гаррі обов'язково поїде", – повідомив співрозмовник видання.

Як повідомляв Главред, 9 квітня помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.

В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.

Похорони герцога не будуть державними, його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

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