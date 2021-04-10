УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше відреагували на смерть принца Філіпа

10 квітня 2021, 11:42

Принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на похорон дідуся, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.

Меган Маркл, принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі вперше відреагували на смерть принца Філіпа / Reuters

Герцог Сассекський Гаррі та його дружина Меган Маркл відреагували на смерть герцога Единбурзького Філіпа - чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II.

На сайті свого благодійного фонду Archwell Гаррі та Меган опублікували коротке співчуття у зв'язку з кончиною принца Філіпа і повідомили, що їм його не вистачатиме.

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921–2021. Дякуємо за службу. Нам вас дуже не вистачатиме", - йдеться у повідомленні.

false
archewell.com

Крім того, з'явилася інформація про те, що принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на похорон дідуся, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.

Як повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на джерело в оточенні королівської сім'ї, приїзд Маркл до Британії залишається під питанням, оскільки їй належить проконсультуватися з лікарями. Вагітній герцогині необхідно переконатися, що переліт буде безпечним для неї та дитини.

"Меган вагітна, тому їй потрібно буде порадитися з лікарями про те, чи безпечно їй подорожувати, але я думаю, що Гаррі обов'язково поїде", – повідомив співрозмовник видання.

Як повідомляв Главред, 9 квітня помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.

В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.

Похорони герцога не будуть державними, його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

Принц Гаррі та Меган Маркл – останні новини:

  • У січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ й, подейкують, призвів до розколу у Віндзорській династії.
  • 31 березня 2020 року Гаррі та Меган офіційно перестали представляти королівську сім'ю Великої Британії. Серед іншого їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя обзавелося власним будинком в Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).
  • У березні 2021 року в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, як члени королівської родини Великої Британії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та на адресу її дитини.
  • Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпано.

новини Великобританії Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Небезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитисяНебезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитися Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кісткиРак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Представники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо ДонбасуПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо Донбасу Чому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вченихЧому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вчених Боротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФБоротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФ

Останні новини

10:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
Реклама
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
Реклама
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Реклама
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти