Принц Гаррі та Меган Маркл вперше відреагували на смерть принца Філіпа

Принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на похорон дідуся, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.
Герцог Сассекський Гаррі та його дружина Меган Маркл відреагували на смерть герцога Единбурзького Філіпа - чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II.
На сайті свого благодійного фонду Archwell Гаррі та Меган опублікували коротке співчуття у зв'язку з кончиною принца Філіпа і повідомили, що їм його не вистачатиме.
"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921–2021. Дякуємо за службу. Нам вас дуже не вистачатиме", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з'явилася інформація про те, що принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на похорон дідуся, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.
Як повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на джерело в оточенні королівської сім'ї, приїзд Маркл до Британії залишається під питанням, оскільки їй належить проконсультуватися з лікарями. Вагітній герцогині необхідно переконатися, що переліт буде безпечним для неї та дитини.
"Меган вагітна, тому їй потрібно буде порадитися з лікарями про те, чи безпечно їй подорожувати, але я думаю, що Гаррі обов'язково поїде", – повідомив співрозмовник видання.
Як повідомляв Главред, 9 квітня помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.
В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.
Похорони герцога не будуть державними, його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.
Принц Гаррі та Меган Маркл – останні новини:
- У січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ й, подейкують, призвів до розколу у Віндзорській династії.
- 31 березня 2020 року Гаррі та Меган офіційно перестали представляти королівську сім'ю Великої Британії. Серед іншого їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя обзавелося власним будинком в Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).
- У березні 2021 року в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, як члени королівської родини Великої Британії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та на адресу її дитини.
- Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпано.