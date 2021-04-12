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Принц Гаррі прибув до Лондона без Меган Маркл

12 квітня 2021, 11:51

Онук принца Філіпа прибув до Лондона заради бабусі, і щоб попрощатися з померлим принцом.

Меган Маркл, принц Гаррі
Принц Гаррі / Reuters

Принц Гаррі перелетів через океан до своїх родичів після скандалу між ними, щоб вшанувати пам'ять померлого принца Філіпа.

Як повідомляє The Sun, принц Гаррі прибув без своєї скандальної дружини-актриси Меган Маркл. Він був помічений 11 квітня на висадці рейсу British Airways з Лос-Анджелеса, який прибув в аеропорт Хітроу в 13-15.

Принца Гаррі зустріли співробітники Служби безпеки з поліцейськими машинами, які також знаходяться на злітній смузі.

Його посадили в чорний Range Rover і відвезли геть.

Один свідок підтвердив: "Він приземлився в аеропорту Хітроу - я бачив, як він сідав в машину супроводу".

За припущенням британських ЗМІ, принц Гаррі оселився в Ноттінгем-котеджі, де раніше жив з Меган Маркл.

Джерела The Sun стверджують, що 39-річна Меган хотіла приєднатися до свого чоловіка, але лікар порадив їй не подорожувати, оскільки вона вагітна їх другою дитиною.

Нагадаємо, це перший раз, коли принц Гаррі повернувся до Великобританії після того, як вони з Меган Маркл покинули країну в березні 2020 року.

9 квітня 2021 помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.

Принц Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа майже моментально, але приїхати зміг тільки він.

Незадовго до цього, принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів.

Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини. Вона навіть думала про самогубство.

принц Гаррі новини шоу бізнесу
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