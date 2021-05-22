Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс

Група Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Перемога фолк-групи Go-A дозволить Україні створити бренд на медіаринку Європи, і просувати своїх артистів незалежно від російських трендів.

Медіамен і творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев пояснив в чаті для сайті Главред, що поки що в Україні артисти ставали популярними після того, як "заходили на ринку Росії. Тепер Go-A може поміняти цю схему.

"Закиди у нас звучать завжди, тому що українці в усьому шукають якусь "зраду", звинувачують у чомусь переможців і штовхають ногами переможених. У музиці у нас найчастіше "заходить" те, що вже "зайшло" в Російській Федерації", - говорить Путінцев, і наводить приклад Івана Дорна, яким зацікавилися тільки після виходу на російський медіаринок.

"Так відбувається з однієї простої причини - ринок. У Росії великий ринок, величезна кількість грошей, бездоганно працююча машина - когось вона періодично підсвічує і каже: "Ось зірка". Якщо Go-А переможуть, це буде круто. Адже це спрацює на бренд України в Європі. До слова, завдяки Go-A нас вже можна привітати з тим, що ми стали рекордсменами Євробачення: Україна єдина з усіх країн-учасниць конкурсу 16 разів поспіль виходила у фінал", - пояснив Денис.читайте такожЕксперт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні

Медіамен підкреслив, що перемога Go-A на Євробаченні - не просто нагорода. Завдяки цьому на нашу музичну культуру можуть звернути увагу Західні продюсери, зокрема, європейські.

"Що ми будемо робити, якщо переможемо? Щось зробимо. Буквально недавно побував на зйомках в Межигір'ї і прекрасно розумію, що таких "межигорій" по нашій країні безліч. Віктор Федорович був не один, хто володів такими угіддями ... досі є люди, які живуть в угіддях побільше, володіючи цілими селами і селами. Можна звернутися до них. Тим більше, Зеленський став активно боротися з олігархією. Якщо такі люди скинуться по 5% від свого річного доходу, ми проведемо таке Євробачення, що Нідерланди в порівнянні будуть сільською дискотекою. Всі ці розмови про складну економічну ситуацію позбавлені сенсу. Поки доводиться по п'ятницях стояти в пробках на київських дорогах між Bentley, BMW X6 і Maserati, складно повірити в розповіді про те, що в України немає грошей на проведення Євробачення", - говорить він.

Також Путінцев зазначив, що з більшою ймовірністю, якщо Go-A переможе на Євробаченні, Україна може відмовитися від прийняття конкурсу тільки через карантинні заходи.

"Відмовиться, якщо будуть обмеження, пов'язані з коронавірусом. А так було б не в наших інтересах відмовлятися", - підкреслив творець промо-компанії STARBOM.COMpany.

Раніше Денис Путінцев припустив, хто з українських артистів поїде на Євробачення 2022.

Раніше іноземці на Євробаченні виявились про Україну та групу Go-A.

Вже з'явився список всіх фіналістів Євробачення і порядок виступів у фіналі.

Нагадаємо, що фінал Євробачення пройде в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом.

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