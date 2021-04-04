"Роздули ЗМІ": блогер Василенко обурилася потраплянням в Миротворець

Ліза Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko

Відомого українського блогера і актрису Лізу Василенко додали в базу проєкту Миротворець. Формулювання говорить: "учасниця інформаційних провокацій Росії проти України".

Раніше в інтерв'ю уродженка міста Дніпро Василенко заявляла, що"Україна з Росією сру*ся, і чомусь приплітають до цього інших людей, які не мають до конфлікту ніякого відношення".

Ставши відомою завдяки українському серіалу" Школа", а також роликам в сервісі TikTok, Василенко деякий час тому переїхала до Москви і стала учасницею проекту Xo Team House. Вона заявила журналістам, що "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут [в Росії ‒ Главред], ніж в Україні".

Незабаром в Instagram дівчина прокоментувала потрапляння в Миротворець. Мовляв, ситуацію "роздули кінчені ЗМІ".

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