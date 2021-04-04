"Роздули ЗМІ": блогер Василенко обурилася потраплянням в Миротворець

Скандал навколо блогера і актриси Лізи Василенко - вона вкрай обурена тим, що її додали в базу відомого українського інтернет-проєкту Миротворець.
Відомого українського блогера і актрису Лізу Василенко додали в базу проєкту Миротворець. Формулювання говорить: "учасниця інформаційних провокацій Росії проти України".
Раніше в інтерв'ю уродженка міста Дніпро Василенко заявляла, що"Україна з Росією сру*ся, і чомусь приплітають до цього інших людей, які не мають до конфлікту ніякого відношення".
Ставши відомою завдяки українському серіалу" Школа", а також роликам в сервісі TikTok, Василенко деякий час тому переїхала до Москви і стала учасницею проекту Xo Team House. Вона заявила журналістам, що "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут [в Росії ‒ Главред], ніж в Україні".
Незабаром в Instagram дівчина прокоментувала потрапляння в Миротворець. Мовляв, ситуацію "роздули кінчені ЗМІ".
читайте також"Де замовити?": Ліза Василенко показала пікантне фото в костюмі з секс-шопу
Ліза Василенко - що було раніше:
- До слова, Ліза Василенко відома своєю розкутою поведінкою в соціальних мережах. Дівчина кілька разів вже публікувала вельми відверті фотографії.
- Наприклад, Василенко влаштувала відверту фотосесію в прозорій білизні Victoria's Secret зі своїми подругами з творчої сім'ї тіктокерів XO Team. Блогер знялася з Алішою Коне, Христиною Косниревою і Чаною.
- Всі вони позували у відвертій і сексуальній білизні легендарного бренду Victoria's Secret.