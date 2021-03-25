Реперша alyona alyona заразилася коронавірусом і розповіла про перебіг хвороби

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Alyona Alyona повідомила, що підчепила коронавірус. Спочатку вона грішила на гайморит, який у неї так часто бував, але через пару днів, вона зробила тест на коронавірус, і дізналася про свій стан.

alyona alyona вийшла на зв'язок зі Сніданком з 1+1, де розповіла про свій стан.

"Єдине, що у мене часто гайморит, у мене хронічний перебіг хвороби зазвичай, були якісь такі сопельки і набряк носа. Просто був постійно набряклий ніс. Був і був, думаю, піду себе перевірю. На сьомий день перевірилася, о, "корона", Добрий день", - розповів вона.

alyona alyona-симптоми і перебіг коронавірусу

Реперша зізналася, що симптоми коронавірусу у неї проявилися далеко не відразу - на другому тижні хвороби у неї на 5 днів зник нюх, потім вже знайшли пневмонію - вона вразила 15% легень.

Співачка все ще на самоізоляції будинку.

"Тотальний перебіг хвороби у мене почався на 10 день. Десь так. У мене спочатку зник нюх, потім у мене знайшли 15% запалення легенів. Все якось на потім", - говорить вона.

Але alyona alyona заявила, що в першу чергу думає про реліз альбому 8 квітня і одужання від хвороби, яка паралізувала її роботу на кілька тижнів.

Як раніше повідомляв Главред, украхнский співак втратив волосся через коронавірус.

Днями зірка кріпак і перша Холостячка в Україні Ксенія Мішина заразилася коронавірусом і самоізолювалася вдома.