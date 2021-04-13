Родичі озвучили три передсмертні бажання принца Філіпа

Принц Філіп / Reuters

Принц Філіп незадовго до смерті пережив складну операцію на серці, і нібито ще тоді відчув себе настільки погано, що вирішив озвучити свою останню волю, поки ще був у задовільному стані.

Як повідомляє видання Mirror, принц Філіп у березні перебував у лікарні і переніс операцію на серці. Не виключено, що чекаючи смерті, він нібито покликав до себе свого старшого сина принца Чарльза і озвучив йому три своїх бажання.

Британські журналісти пишуть у статті, що 99-річний принц Філіп проінструктував Чарльза про подальші дії, що йому треба робити після його смерті:

Якщо виділити те, про що говорив принц Філіп, то принц Чарльз повинен:

після смерті батька доглядати за королевою Єлизаветою II і піклуватися про неї,

вести британську сім'ю і розвиватися далі слідкуючи настановам батька,

повернути додому в Віндзорський замок батька, щоб він міг прожити останні дні в колі сім'ї.

Зазначимо, що принца Філіпа виписали з лікарні 16 березня. Він багато лежав, але як повідомили жителі палацу, часто приєднувався до дружини в їдальні. До останнього він був при світлому розумі.

Принц Філіп помер 9 квітня вдома в колі родичів, поки ще не назвали його причину смерті.

Після похорону тіло принца Філіпа планують перепоховати.