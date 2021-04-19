Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці

Учасник шоу Голос Країна Ілля Ніколаєнко зробив зізнання в півфіналі шоу Голос.
Співак Ілля Ніколаєнко пройшов у напів фінал шоу Голос у команді Наді Дорофєєвої, і виступив в 13 випуску з піснею Alekseev П'яне Сонце.
Поки глядачі і тренер розподіляли відсотки між ним та іншим учасником команди Наді Дорофєєвої Сергієм, Ілля зробив сміливий і романтичний вчинок. Він присвятив пісню співачці Kolа, і зізнався, що любить її.
"Я хочу цю пісню присвятити прекрасній співачці, яку звуть Kola, і сказати, що я її дуже люблю", - сказав він з приводу свого виступу з Alekseev, і викликав захват жіночої частини тренерів.
Відео з зізнанням Ніколаєнко з'явилося на сторінці шоу Голос у Instagram.
"Який ти приголомшливий, люблю" - написала йому в коментарях дівчина.
"Вони пара?", "Це так мило","Ммм, як мило", - пишуть в коментарях до відео.
Однак, поки що від учасників шоу більше не було коментарів з приводу їх відносин. Тому шанувальники залишають коментарі під останнім постами на сторінках кумирів в Instagram, і на сторінці шоу Голос.
Ілля Ніколаєнко і Alekseev - П'яне Сонце відео виступу:
Нагадаємо, Kola і Ніколаєнко не пройшли у фінал шоу Голос країни 2021.
З повним 13 випуском шоу Голос зможете ознайомитися на сайті 1+1 video.