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Руслан Сенічкін нагодував лимонами нових ведучих шоу Твій день

20 травня 2021, 14:12

Ведучі Сніданку з 1+1 влаштували випробування своїм майбутнім колегам.

Твій день
Твій день-як пройшла прем'єра / 1+1

Вчора, напередодні прем'єри нового інфотейнмент-шоу Твій День, яку глядачі телеканалу 1+1 побачать вже 24 травня об 11:15, відбулася яскрава презентація проекту.

Ведучими вечора були автори і продюсери нового інфотейнмент шоу Твій День Єгор Гордєєв і Юлія Жмакіна. Зі стартом проекту команду Твого Дня привітав генеральний продюсер 1+1 Максим Кривицький.

"Ми починаємо дуже сміливий проект. Я впевнений, що це проект майбутнього, такого ще немає на українському ТБ. Уявіть собі, кожен день по буднях глядачів чекає 5 годин прямого ефіру. Завдяки проекту ми як би беремо глядача за руку і ведемо його через події дня з ранку і до вечора. При цьому наповнюємо його день яскравими емоціями і подіями, інформативними обговореннями актуальних тем, даємо відчуття, що глядач "не один", адже він може за допомогою спеціального агрегатора висловити свою думку і запропонувати тему для обговорення в студії", - сказав Максим Кривицький.

Цікаво, що під час заходу продюсери проекту розкрили подробиці прем'єрного випуску Твого Дня, який глядачі побачать 24 травня.

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"У цей день буде справжній марафон проектів, який розпочнеться з продовженого на годину спецефіру Сніданку з 1+1. В кінці випуску до ведучих приєднаються провідні ЖВЛ, які поведуть глядача в свій проект, після чого об 11:15 почнеться ефір Твого Дня, де глядачів зустрінуть четверо ведучих. О 12:00, 14:00 та 16:45 в ефір вийдуть випуски ТСН. Тобто 24 травня відбудеться справжній парад проектів 1+1, в якому візьме участь рекордна кількість ведучих", - розповіла продюсер твого Дня і директор департаменту ранкового мовлення 1+1 Юлія Жмакіна.

Твій день
Твій день - ведучих готують до посвяти / 1+1

Під час заходу ведучих Твого дня ближче познайомили з гостями: відразу дали можливість продемонструвати свої таланти і майстерність імпровізувати. Тимур Мірошниченко і Стася Ровінська відповідали на запитання глядачів, які надсилали в соцмережі Твого дня і випитували секрет з особистого життя запрошеної гості, актриси Дар'ї Петрожицької. А Влад Яма демонстрував, як вміє словесно імпровізувати, коментуючи новини: срібне весілля актриси Ольги Сумської та Віталія Борисюка і закоханих, які вирішили скувати себе залізними узами.читайте такожВедуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри проекту

У проекті Твій День буде кулінарна рубрика, тому вміння всіх ведучих вправлятися на кухні перевірив найвідоміший шеф-кухар України та експерт проекту - Євген Клопотенко. Він влаштував ведучим справжнє кулінарне випробування. Страву від ведучих Твого дня дегустували ведучі Сніданку з 1+1 на чолі з Русланом Сенічкіним і виставляли оцінки.

Команда ведучих Сніданку привітала ведучих Твого Дня з приєднанням до сім'ї 1+1 та підготувала їм сюрприз - посвячення.

Твій день
Твій день-ведучих нагодували лимонами / 1+1

"Ваш символ - лимон, тому Ви повинні його з'їсти", - заявив Руслан Сенічкін і на власному прикладі показав, як треба їсти лимон навіть не поморщившись. Після чого це повторили ведучі Твого Дня.

"Якщо життя, підкинула тобі лимон - роби з нього лимонад. Тому ми вибрали цей фрукт символом нашого проекту", - говорить продюсер Твого Дня Єгор Гордєєв. Таким чином вони провели паралель з форматом шоу, в якому навіть найскладніші теми і питання будуть подаватися глядачам в легкій формі.

Крім того, Твій день - єдиний телевізійний проект, у якого буде свій саундтрек. Його автором виступив Арсен Мірзоян, який Наживо представив музичну композицію гостям вечора.

Презентацію шоу твій День відвідала програма Світське життя з Катериною Осадчою. Серед гостей вечора були музична група KAZKA, актриса Дарина Петрожицька, співачки Анна Трінчер, Ліда Лі, Ніна, актор Руслан Ханумак і його дружина і блогер Аліна Шаманська, учасниця жіночого кварталу Березня Адамчук, дружина Юрія Ткача Вікторія з донькою Лізою, учасник шоу Танці з зірками Сергій Мельник, блогер Раміна Есхакзай з нареченим, Таня Бобрікова, Віта Буланна. Підтримати ведучих Твого дня прийшли їхні сім'ї: дружина Тимура Мірошниченко Інна, дружина Влада Ями Ліліана з сином Леоном, дочки Ірини Ванникової Марія і Дарина.

Насолодитися фантастичним вечором прийшли ведучі 1+1 Людмила Барбір, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, Святослав Гринчук, Соломія Вітвіцька, Олександр Попов та Валентина Хамайко.

Нагадаємо, над новим інформаційно-розважальним проектом твій День працює команда професіоналів Сніданку з 1+1 та ЖВЛ.

Шоу Твій день вийде в прямий ефір з 24 травня 2021 року на 1+1. Тоді ж стане відомо ім'я останнього шостого телеведучого.

Нагадаємо, що 6 квітня в Києві пройшла незвичайна промо-акція з учасниками шоу Твій день, яка була останнім етапом співбесіди із зірками.

Всі випуски проекту Твій день можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Руслан Сенічкін Телеканал 1+1 новини шоу бізнесу
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